G42 Terima Kelulusan A.S. untuk Eksport Cip AI Termaju, Membolehkan Pelaksanaan Penuh Infrastruktur AI yang Dipercayai

ABU DHABI, Emiriah Arab Bersatu, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42 menyambut baik keputusan Rumah Putih untuk membenarkan eksport semikonduktor AI termaju kepada G42. Langkah ini menandakan peralihan penting daripada peringkat perancangan kepada pelaksanaan dalam koridor AI UAE–A.S. - satu kerjasama yang mencerminkan kekuatan kepercayaan dua hala dan komitmen bersama terhadap infrastruktur AI yang selamat serta boleh diskala.

Pencapaian ini mempercepatkan projek asas yang sedang dilaksanakan di UAE, termasuk Stargate UAE, kluster pengkomputeran AI berkapasiti 1 gigawatt yang sedang dibangunkan oleh G42 untuk OpenAI dengan kerjasama Oracle, Cisco, NVIDIA dan SoftBank Group. Projek ini merupakan sebahagian daripada UAE–U.S. AI Campus, hab infrastruktur AI berkapasiti 5 gigawatt yang direka untuk menyediakan kapasiti pengkomputeran dan inferens berlatensi rendah bagi rantau yang lebih luas. Langkah ini juga menyokong pengembangan kerjasama teknologi dengan syarikat hyperscaler dan pengeluar cip terkemuka A.S., termasuk Microsoft, AMD, Qualcomm, Cerebras dan lain-lain.

Pelesenan cip termaju dibina berasaskan gambaran operasi bersama yang terhasil daripada kerjasama rapat antara A.S. dan UAE, bagi membolehkan penyebaran teknologi Amerika secara global dengan selamat. Pelaksanaan akan dikawal oleh Regulated Technology Environment (RTE), satu rangka kerja teknologi dan pematuhan bertaraf dunia yang dipelopori oleh G42 dan diluluskan di bawah garis panduan A.S. Department of Commerce and Bureau of Industry and Security (BIS).

Peng Xiao, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan G42, berkata: "Pengumuman ini menandakan detik penting bagi G42 dan rakan kongsi kami ketika kami bergerak daripada perancangan kepada pelaksanaan. Model infrastruktur bersama kami menetapkan penanda aras baharu bagi pengkomputeran yang selamat dan berprestasi tinggi, direka untuk memenuhi keperluan kedua-dua negara. Segala yang kami bina di UAE akan terus kami padankan di A.S., memastikan keseimbangan dan kepercayaan terpelihara di setiap peringkat."

UAE kekal sebagai satu-satunya negara di rantau ini yang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur pada skala ini selaras dengan rangka kerja kawal selia A.S., kawalan eksport dan protokol tadbir urus.

Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Setiausaha Agung Majlis Kecerdasan Buatan dan Teknologi Maju, menambah: "Keputusan ini mengesahkan tahap kepercayaan mendalam yang menjadi asas hubungan UAE–A.S. Ia mencerminkan pandangan strategik bersama - di mana teknologi bukan sekadar alat kemajuan, tetapi platform untuk kestabilan, daya tahan ekonomi dan kerjasama jangka panjang. UAE berbangga memainkan peranan konstruktif dalam membentuk masa depan tersebut."

Infrastruktur AI G42 yang telah dilaksanakan dan beroperasi merangkumi tiga daripada superkomputer Top500 di peringkat global, termasuk #2 dan #3 di rantau ini, selain pengumuman terkini mengenai superkomputer Maximus-01 di New York yang menduduki tempat ke-20 di peringkat global. Jejak infrastruktur AI G42 yang semakin berkembang kini merangkumi Abu Dhabi, Perancis serta beberapa lokasi di seluruh Amerika Syarikat termasuk California, Minnesota, Texas dan New York.

