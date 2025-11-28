G42 获得美国尖端人工智能芯片出口许可，为大规模部署可信赖的人工智能基础设施铺平道路

阿联酋阿布扎比, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42 公司对白宫决定批准向其出口尖端人工智能半导体表示欢迎。 此举标志着阿（联酋）美人工智能走廊从规划阶段向部署阶段的关键过渡——这项合作彰显了双方的信任基础，并体现了对构建安全、可扩展的人工智能基础设施的共同承诺。

这一里程碑将加速阿联酋境内已经启动的基础项目的推进，其中包括阿联酋星际之门项目——由 G42 联合 Oracle、Cisco、NVIDIA 以及 SoftBank Group 为 OpenAI 打造的 1 吉瓦级人工智能计算集群。该项目是更宏大的阿（联酋）美人工智能园区项目的一部分，后者是一个 5 吉瓦级人工智能基础设施枢纽项目，旨在为整个中东地区提供算力和低延迟推理服务。 它还将为阿联酋与美国领先的超大规模企业及芯片制造商扩大技术合作提供支持，合作方包括 Microsoft、AMD、Qualcomm、Cerebras 等。

尖端芯片的出口许可，建立在美阿（联酋）两国通过密切合作形成的共同运行图景之上，旨在促成美国技术在全球范围内的安全扩散。 这些尖端芯片的部署将遵循受监管技术环境 (RTE) 规范。这是个由 G42 率先开发、并根据美国商务部和工业与安全局 (BIS) 指导方针获得批准的世界级技术与合规框架。

G42 集团 CEO Peng Xiao 表示：“此次公告标志着 G42 及其合作伙伴迈入从规划阶段转向执行阶段的关键时刻。 我们共享的基础设施模型为安全、高性能的计算技术树立了全新标杆，旨在满足两国的需求。 我们在阿联酋建立的一切，都将在美国得到同步落实。以确保在各个层级都保持对称性与互信。”

阿联酋到目前为止仍是中东地区唯一一个开展了此等规模的基础设施建设，且符合美国的监管框架、出口管制以及治理协议的国家。

Artificial Intelligence and Advanced Technology Council 秘书长 Khaldoon Khalifa Al Mubarak 补充道：“这一决定印证了阿（联酋）美关系中深厚的互信基础。 这体现了两国共同的战略观点——技术不仅是进步的工具，更是稳定、经济韧性和长期合作的平台。 阿拉伯联合酋长国为在塑造这一未来的过程中发挥建设性作用而感到自豪。”

G42 已经部署并投入运营的人工智能基础设施包括三台全球排名前 500 的超级计算机，其中两台超级计算机在中东地区位列第 2 位和第 3 位。此外，该公司还宣布，其部署于纽约的 Maximus-01 超级计算机位列全球排名第 20位。 G42 不断扩展的人工智能基础设施布局现已覆盖阿布扎比、法国以及美国多个州，包括加利福尼亚州、明尼苏达州、得克萨斯州和纽约州。

