美國批准向 G42 出口先進人工智能晶片，推動可靠人工智能基礎設施的全面部署

阿聯酋阿布扎比, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42 歡迎白宮的決策，正式批准向 G42 出口先進人工智能 (AI) 半導體。 此舉促進阿聯酋-美國人工智能走廊 (UAE–U.S. AI corridor) 實現從規劃到部署的重大轉變，是次合作既體現雙邊堅實的互信基礎，亦展現雙方對建設安全、可擴展人工智能基礎設施的共同承諾。

此里程碑將加快推動阿聯酋多項已啟動的基礎項目，包括由 G42 聯同 Oracle、Cisco、NVIDIA 及 SoftBank Group 為 OpenAI 建造的 1GW 人工智能運算集群 Stargate UAE，該項目屬於規模更廣的 5GW 阿聯酋-美國人工智能園區的一部分，設立這個人工智能基礎設施中心的目的，在於為更廣泛地區提供運算能力及低延遲推理服務。 另外亦有助拓展與美國頂尖超大規模企業及晶片製造商的技術合作，包括 Microsoft、AMD、Qualcomm、Cerebras 等企業。

引進先進晶片的授權基礎，源自美國-阿聯酋雙方透過深度合作建構的共同運作藍圖，藉此促進美國技術在全球的安全傳播。 此等晶片的部署將受「受監管技術環境」(Regulated Technology Environment，簡稱 RTE) 規管——這套由 G42 首創的世界級技術與合規框架，已獲得美國商務部 (Department of Commerce) 與工業及安全局 (Bureau of Industry and Security，簡稱 BIS) 指引認可。

G42 集團行政總裁 Peng Xiao 表示：「是次公告標誌着 G42 與合作夥伴迎來關鍵時刻，我們正從藍圖規劃正式進入落實執行階段。 我們共建的基礎設施模式為安全高效運算樹立新基準，此模式正好能兼顧兩國所需。 我們在阿聯酋建設的成果，將持續在美國實現對等部署，確保每個層面都保持技術對稱及互信基礎。」

阿聯酋仍是區內唯一已開展此等規模基礎設施發展的國家，且全面遵循美國監管架構、出口管制及管治協定。

Artificial Intelligence and Advanced Technology Council（人工智能及先進科技委員會）秘書長 Khaldoon Khalifa Al Mubarak 補充道：「此決策印證阿聯酋-美國關係背後蘊藏的深厚信任。 當中體現雙方共同的策略展望——科技不僅是推動進步的工具，更是促進穩定、經濟韌性及長遠合作的平台。 阿聯酋很榮幸能在塑造此璀璨未來的過程中貢獻建設力量。」

G42 現已部署及投入營運的人工智能基礎設施包括三部全球 Top500 超級電腦，其中兩部位居區內排名第 2 及第 3 位，此外近期更公佈位於紐約的 Maximus-01 超級電腦榮登全球第 20 位。 G42 不斷擴展的人工智能基礎設施，足跡遍及阿布扎比、法國，以及美國多個地點，包括加州、明尼蘇達州、德州和紐約州。

