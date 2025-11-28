Neaudituota „Invalda INVL“ grupės 2025 m. 9 mėn. informacija

Rugsėjo pabaigoje bendrovės „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas sudarė 222 mln. eurų, o vienai akcijai teko 18,41 euro. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai šie rodikliai buvo atitinkamai 17,1 proc. ir 16,7 proc. didesni, įskaitant išmokėtus dividendus.
Per 2025 metų devynis mėnesius „Invalda INVL“ uždirbo 13,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, palyginti su 25,8 mln. eurų grynuoju pelnu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Mažesnį ataskaitinio laikotarpio rezultatą lėmė mažesnė grąža iš turimų investicijų per pirmus devynis šių metų mėnesius.
„Toliau aktyviai dirbame pritraukdami lėšas, investuodami, valdydami turtą ir grąžindami uždarbį mūsų investuotojams. Laikomės pasirinktos strateginės krypties, prisitaikydami prie nauja realybe tapusio neapibrėžtumo“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.
Pritrauktas investuotojų kapitalas ir auganti investicijų vertė grupės įmonių valdomą klientų turtą išaugino iki 2,08 mlrd. eurų – jis per metus padidėjo 25,5 proc., o nuo metų pradžios – 22,8 proc. Grupės klientams per 2025 sausį-rugsėjį buvo uždirbta 18,2 mln. eurų pelno.
Strateginis verslas: kapitalas naujiems įsigijimams
„Invalda INVL“ 2025 metų trijų ketvirčių pajamos iš klientų patikėtų lėšų valdymo sudarė 13,7 mln. eurų ir, palyginti su 2024-ųjų sausiu-rugsėju, išaugo 51,6% proc.
Grupės strateginio verslo rezultatas, įskaitant ir bendrovės investicijas į grupės valdomus produktus, sudarė 2,2 mln. eurų pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo gauta 13,9 mln. eurų pelno.
Esminis įvykis po trečiojo ketvirčio pabaigos – sėkmingai pritraukti 410 mln. eurų į fondą „INVL Private Equity Fund II“. Jis tapo ne tik didžiausiu privataus kapitalo fondu Baltijos šalyse, bet ir vienu didžiausiu Vidurio bei Rytų Europoje. Fondas įgyvendino du reikšmingus sandorius. Lapkritį užbaigtas didžiausios Estijos atliekų tvarkymo grupės „Eesti Keskkonnateenused“ įsigijimas, o kiek anksčiau kartu su partneriais – Tarptautine finansų korporacija (IFC) ir „Accession Capital Partners“ (ACP) – pasirašyta sutartis įsigyti vieną pirmaujančių Lenkijos privačių sveikatos priežiūros paslaugų grupių POLMED.
Nuosavos investicijos: didžiausi – bankų ir „Litagros“ indėliai
Iš nuosavų investicijų portfelio, neapimančių turto valdymo verslo, „Invalda INVL“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 13 mln. eurų.
Nuosavų investicijų portfelio rezultatus per devynis mėnesius daugiausia lėmė investicijos į bankų sektorių ir žemės ūkio verslą. „Artea“ banko teigiama įtaka buvo 5 mln. eurų. Prastesnius „Artea“ banko rezultatus, taigi ir poveikį šios investicijos vertei, lėmė palūkanų mažinimo ciklas euro zonoje ir vykdomos banko pertvarkos. Uždirbęs rekordinį pelną Moldovos bankas maib prie rezultato pridėjo 4 mln. eurų. Palankioje rinkoje efektyviai veikusi žemės ūkio grupė „Litagra“ prie „Invalda INVL” rezultato prisidėjo 4 mln. eurų.
Papildomą informaciją teikia:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
darius.sulnis@invl.com
Priedas