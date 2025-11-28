Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel af afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.  

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Mix Aktier KL ADK0010014778SPIMAKLA
Value Aktier KL ADK0010079631SPIVAKLA
Value Emerging Markets KL ADK0010304856SPIVEMKLA
Bæredygtige Aktier Akk. KL ADK0060012896SPIBDAAKKKLA
INDEX Dow Jones Best-in-Class World KLDK0010297464SPIDJB
INDEX Emerging Markets KLDK0060300762SPIEMIKL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KLDK0060031847SPIGLAMRIKL
INDEX USA Growth KLDK0010298272SPIUSGKL
INDEX USA Small Cap KLDK0010298355SPIUSSKL
INDEX USA Value KLDK0010298439SPIUSVKL
Bæredygtige Aktier KL ADK0061294048SPIBDA
Globale Fokusaktier KL ADK0061293826SPIGFA
Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892SPIMMRIA
Ansvarlige Value Aktier KL ADK0061551546SPIAVA
Mix Lav Risiko KL ADK0060623189SPIMLRKLA
Mix Mellem Risiko KL ADK0060623262SPIMMRKLA
Mix Høj Risiko KL ADK0060623346SPIMHRKLA
Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901SPIMIXMINRISKKLA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Dirk Schulze 


