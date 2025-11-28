Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel af afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Mix Aktier KL A DK0010014778 SPIMAKLA Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVAKLA Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIVEMKLA Bæredygtige Aktier Akk. KL A DK0060012896 SPIBDAAKKKLA INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL DK0010297464 SPIDJB INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIEMIKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL DK0060031847 SPIGLAMRIKL INDEX USA Growth KL DK0010298272 SPIUSGKL INDEX USA Small Cap KL DK0010298355 SPIUSSKL INDEX USA Value KL DK0010298439 SPIUSVKL Bæredygtige Aktier KL A DK0061294048 SPIBDA Globale Fokusaktier KL A DK0061293826 SPIGFA Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 SPIMMRIA Ansvarlige Value Aktier KL A DK0061551546 SPIAVA Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMLRKLA Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMMRKLA Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 SPIMHRKLA Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMIXMINRISKKLA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Dirk Schulze