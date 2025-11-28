Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspender handel med afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af enkelte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.
Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:
|ISIN
|Fund Name
|Order Book Code
|DK0061671013
|Ansvarlig Defensiv KL
|NBIAD
|DK0061671286
|Ansvarlig Moderat KL
|NBIAM
|DK0061671369
|Ansvarlig Offensiv KL
|NBIAO
|DK0016188733
|Defensiv KL
|NBIDEKL
|DK0016188816
|Moderat KL
|NBIMOKL
|DK0060441749
|Offensiv KL
|NBIOFKL
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted