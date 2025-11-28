Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspender handel med afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af enkelte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISIN Fund Name Order Book Code DK0061671013 Ansvarlig Defensiv KL NBIAD DK0061671286 Ansvarlig Moderat KL NBIAM DK0061671369 Ansvarlig Offensiv KL NBIAO DK0016188733 Defensiv KL NBIDEKL DK0016188816 Moderat KL NBIMOKL DK0060441749 Offensiv KL NBIOFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted