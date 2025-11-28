Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med udvalgte afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det ikke er muligt at stille korrekt NAV.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.
Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Order Book Code
|DK0060361046
|Bæredygtige Aktier
|NYIBDA
|DK0060360824
|Globale Fokusaktier
|NYIGLA
|DK0060038347
|Globale Fokusaktier Akk.
|NYIGFA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted