Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med udvalgte afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISINAfdelingsnavnOrder Book Code
DK0060361046Bæredygtige AktierNYIBDA
DK0060360824Globale FokusaktierNYIGLA
DK0060038347Globale Fokusaktier Akk.NYIGFA



Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


