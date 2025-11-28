Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med udvalgte afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISIN Afdelingsnavn Order Book Code DK0060361046 Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0060360824 Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA









Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted