Værdipapirfonden Sparinvest suspenderer midlertidig handel med flere afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger er derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code INDEX Globale Aktier KL DK0060747822 SPVIBGKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL DK0060748127 SPVIGAMRAKL INDEX Bæredygtige Global KL DK0060747905 SPVIBGKL INDEX Bæredygtige USA KL DK0060748200 SPVBUSAKL INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 SPVILRKL INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 SPVIMRKL INDEX Høj Risiko KL DK0060748713 SPVIHRKL

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze