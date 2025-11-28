Investeringsforeningen Multi Manager Invest suspenderer handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISIN Afdelingsnavn Order Book Code DK0060316685 Nye Aktiemarkeder MMINAM DK0060316768 Nye Aktiemarkeder Akk. MMINAA DK0060447274 Globale Aktier MMIGA DK0060447357 Globale Aktier Akk. MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted