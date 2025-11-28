Investeringsforeningen SparDanmark Invest suspenderer midlertidig handel med alle afdelinger

 | Source: Investeringsforeningen SparDanmark Invest Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

SINAfdelingsnavnOrder Book Code
DK0061530896KonservativSDIKON
DK0061530979BalanceSDIBAL
DK0061531001OffensivSDIOFF
DK0061531191VækstSDIVKS




Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


Recommended Reading