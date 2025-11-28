Anmodning om suspension for afdelinger under Værdipapirfonden BankInvest

På grund af usikkerhed i NAV anmodes om suspension af nedenstående afdelinger.

Afdeling ISIN Short name Optima 55 KL DK0060762706 BIV55 Optima 55 Akk. KL DK0060335636 BIV55A Optima 10 KL DK0060762540 BIV10 Optima 10 Akk. KL DK0060335552 BIV10A Optima 30 KL DK0060762623 BIV30 Optima 30 Akk. KL DK0060745966 BIV30A Optima 75 KL DK0060762896 BIV75 Optima 75 Akk. KL DK0060089092 BIV75A Optima Aktier KL DK0061533569 BIVOPA Optima Aktier Akk. KL DK0061152410 BIVOAA Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL DK0063180880 BIVO10 Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL DK0063180963 BIVO30 Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL DK0063181185 BIVO55 Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL DK0063181268 BIVO75



Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation & Trade Processing, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør