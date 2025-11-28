ORA Developers Group gibt Debüt auf der LPS Shanghai bekannt und stärkt damit ihre globale Präsenz im Umfang von 45 Mrd. US-Dollar

SHANGHAI, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers, ein weltweit führender Anbieter von visionären Immobilien- und Lifestyle-Destinationen, gibt sein Debüt auf der Luxury Property Showcase (LPS) in Shanghai bekannt. Diese Teilnahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen internationalen Expansion der Marke und unterstreicht die wachsende Attraktivität von ORA für globale Investoren, die nach erstklassigen Anlagemöglichkeiten suchen.

Das Unternehmen wird eine kuratierte Auswahl seiner wegweisenden Küstenentwicklungsprojekte an den begehrtesten Standorten der Welt präsentieren, darunter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Zypern und in der Karibik, und damit die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit seines Portfolios demonstrieren.

„Dies ist eine natürliche strategische Erweiterung unseres globalen Wachstums“, so Tamer Fikry, Chief Sales Officer bei ORA UAE. „Angesichts der starken Nachfrage von Investoren nach hochwertigen globalen Immobilien signalisiert unsere Teilnahme ein vertieftes Engagement in diesem wichtigen Markt. Dies steht im Einklang mit der Philosophie der Gruppe, außergewöhnliches Design, luxuriösen Lifestyle und sichere Investitionswerte in verschiedenen Regionen zu bieten.“

Visionäres Portfolio treibt globale Strategie voran

Das ORA-Portfolio weist einen geschätzten Gesamtverkaufswert von über 45 Mrd. US-Dollar auf, was den Erfolg seiner gesamten Projektpalette in sieben Ländern widerspiegelt. Die Präsenz des Unternehmens in Shanghai unterstreicht den strategischen Wert seiner Küstenimmobilien:

Bayn by ORA (VAE): Diese 4,8 Mio. Quadratmeter große, nach einem Masterplan gestaltete Gemeinde befindet sich in Ghantoot, dem strategischen Wachstumskorridor zwischen Abu Dhabi und Dubai. Bayn bietet ein neues Modell für den „Dual-City“-Lebensstil und bietet Investoren eine stabile Anlage im widerstandsfähigen Markt der Vereinigten Arabischen Emirate, zusammen mit einem 1,2 km langen, unberührten Strand am Persischen Golf.

Investitionswert und geopolitische Optionen

Die Strategie von ORA konzentriert sich auf die Schaffung von Gemeinschaften, die sich durch herausragendes Design und kompromisslose Qualität auszeichnen und finanziell widerstandsfähig sind. Durch die Kombination von Wohn-, Einzelhandels- und Gastronomiekomponenten stellt ORA sicher, dass seine Vermögenswerte langfristige Stabilität und nachhaltige Kapitalwertsteigerung bieten.

„Jedes unserer Küstenprojekte bietet ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal“, ergänzt Tamer Fikry. „Die Stabilität der Vereinigten Arabischen Emirate, das exklusive Luxusleben auf Zypern und die begehrten Optionen für eine zweite Staatsbürgerschaft in der Karibik entsprechen genau der finanziellen Sicherheit, die unsere Kunden in einer sich wandelnden Welt schätzen.“

ORA Developers wird vom 5. bis 7. Dezember 2025 auf der Luxury Property Show (LPS) in Shanghai vertreten sein.

Über ORA Developers:

ORA Developers ist ein weltweit führendes Immobilienunternehmen, das für die Schaffung transformativer Räume bekannt ist, die das tägliche Leben verbessern und gleichzeitig zum Wachstum der Städte beitragen, in denen sie sich befinden. Die 2016 gegründete Gruppe verfügt über ein Vermögen von über 2,57 Milliarden US-Dollar und verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Verkaufswert von mehr als 45 Milliarden US-Dollar in Ägypten, Grenada, Griechenland, Zypern, Pakistan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Irak.

ORA konzentriert sich darauf, Standorte mit hohem Potenzial zu identifizieren und diese in integrierte Gemeinschaften zu verwandeln, die langfristigen Wert schaffen. Projekte wie Ayia Napa Marina in Zypern, Eighteen in Pakistan, Bayn in Abu Dhabi, Madinat Al Ward im Irak und sechs wichtige Projekte in Ägypten demonstrieren die Fähigkeit der Gruppe, in oft übersehenen Märkten zu agieren und deren Attraktivität durch durchdachte, groß angelegte Planung neu zu definieren.

Das Portfolio umfasst Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsprojekte, wobei jedes Projekt darauf ausgelegt ist, einen hohen Lebensstandard zu bieten, der Qualität, Design und Alltagskomfort vereint. Zu den Hospitality-Assets der Gruppe gehören das Silversands Grand Anse und das Silversands Beach House in Grenada, ein Fünf-Sterne-Hotel, das derzeit auf Mykonos entsteht, sowie weitere in Planung befindliche Immobilien, die den Fokus von ORA auf Premium-Erlebnisse widerspiegeln, die sich durch Einfachheit und Liebe zum Detail auszeichnen.

Bei allen seinen Projekten legt ORA größten Wert auf Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Ortsgefühl. Die Gemeinschaften werden mit Blick auf langfristige Relevanz aufgebaut, wobei sie sich an den lokalen Bedürfnissen orientieren und gleichzeitig globale Qualität bieten.

ORA orientiert sich an den Werten Exzellenz, Ausgewogenheit und Zufriedenheit und setzt weiterhin neue Maßstäbe in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe, indem es Projekte entwickelt, die wirtschaftlich solide, sozial verantwortlich und auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Bates Pan Gulf

Tarek Hakim

Tarek.hakim@bpggroup.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4117ede5-7ead-4f58-be47-2ac34cacaaac

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92ce8aed-6256-4467-aa16-a5b492ca1f56

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-47b9-967a-4808b1e988bd