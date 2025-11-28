ORA Developers Group anuncia su debut en el LPS Shanghái, con lo que refuerza su presencia mundial de 45.000 millones de dólares

SHANGHÁI, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers, líder mundial en desarrollos inmobiliarios y destinos de estilo de vida visionarios, anuncia su debut en el Luxury Property Showcase (LPS) en Shanghái. Esta participación marca un hito clave en la continua expansión internacional de la marca y destaca el creciente atractivo de ORA para los inversores mundiales que buscan activos de primera categoría.

La empresa presentará una colección selecta de sus emblemáticos desarrollos costeros en los destinos más deseados del mundo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Chipre y el Caribe, lo que demuestra la amplitud y la resiliencia de su cartera.

"Esta es una extensión estratégica natural de nuestro crecimiento a nivel mundial", señaló Tamer Fikry, director de Ventas de ORA EAU. "Dado el fuerte interés de los inversores por los bienes raíces a nivel mundial de primera calidad, nuestra participación indica un compromiso cada vez mayor con este mercado clave. Se alinea naturalmente con la filosofía del grupo de ofrecer un diseño excepcional, un estilo de vida de lujo y un valor de inversión seguro en diversas geografías".

La cartera visionaria impulsa la estrategia mundial

La cartera de ORA cuenta con un valor total de ventas estimado de más de 45.000 millones de dólares, lo que refleja el éxito de toda su variedad de proyectos en siete países. La presencia de la empresa en Shanghái destaca el valor estratégico de sus activos costeros:

Bayn by ORA (EAU): esta comunidad planificada de 4,8 millones de metros cuadrados se encuentra en Ghantoot, el corredor de crecimiento estratégico entre Abu Dabi y Dubái. Bayn ofrece un nuevo modelo para el estilo de vida de "ciudad dual" y proporciona a los inversores un activo estable en el resiliente mercado de los EAU, que cuenta con 1,2 kilómetros de prístina playa en el Golfo Arábigo.

esta comunidad planificada de 4,8 millones de metros cuadrados se encuentra en Ghantoot, el corredor de crecimiento estratégico entre Abu Dabi y Dubái. Bayn ofrece un nuevo modelo para el estilo de vida de "ciudad dual" y proporciona a los inversores un activo estable en el resiliente mercado de los EAU, que cuenta con 1,2 kilómetros de prístina playa en el Golfo Arábigo. Ayia Napa Marina by ORA (Chipre): ubicado en el Mediterráneo, este proyecto cuenta con un puerto deportivo para superyates y lujosas torres residenciales y villas. Atrae a los inversores que buscan la residencia europea, activos turísticos de alto rendimiento y una base dentro de la estable Unión Europea.

ubicado en el Mediterráneo, este proyecto cuenta con un puerto deportivo para superyates y lujosas torres residenciales y villas. Atrae a los inversores que buscan la residencia europea, activos turísticos de alto rendimiento y una base dentro de la estable Unión Europea. ORA Caribbean (Granada): con activos de ultralujo como las Silversands Grand Anse Villas and Condos, esta cartera ofrece una solución única para la movilidad mundial mediante programas de ciudadanía por inversión aprobados por el gobierno. La inversión en estas propiedades es un activo muy deseable para las familias internacionales que buscan una cartera diversificada.





Ofrecer valor de inversión y opcionalidad geopolítica

La estrategia de ORA se centra en crear comunidades que logren la excelencia en el diseño y una calidad sin concesiones, y que estén diseñadas para ser financieramente resilientes. Al combinar componentes residenciales, comerciales y hoteleros, ORA asegura que sus activos ofrezcan estabilidad a largo plazo y una apreciación sostenida del capital.

"Cada uno de nuestros proyectos costeros ofrece una propuesta de valor única", agregó Tamer Fikry. "La estabilidad de los EAU, la exclusiva experiencia de vida de lujo de Chipre y las opciones de segunda ciudadanía muy solicitadas en el Caribe representan exactamente el tipo de seguridad financiera que nuestros clientes priorizan en un mundo cambiante".

ORA Developers estará presente en el Luxury Property Show (LPS) en Shanghái del 5 al 7 de diciembre de 2025.

Acerca de ORA Developers:

ORA Developers es una empresa inmobiliaria líder a nivel mundial, conocida por crear espacios transformadores que mejoran la vida cotidiana y, al mismo tiempo, contribuyen al crecimiento de las ciudades a las que pertenecen. Fundado en 2016, el grupo cuenta con más de 2.570 millones de dólares en activos y gestiona una cartera inmobiliaria con un valor superior a los 45.000 millones de dólares en ventas en Egipto, Granada, Grecia, Chipre, Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos e Irak.

ORA se centra en identificar ubicaciones con gran potencial y convertirlas en comunidades integradas que aporten valor a largo plazo. Proyectos como Ayia Napa Marina en Chipre, Eighteen en Pakistán, Bayn en Abu Dabi, Madinat Al Ward en Irak y seis desarrollos clave en Egipto demuestran la capacidad del grupo para desarrollarse en mercados que a menudo se pasan por alto y redefinir su atractivo mediante una planificación cuidadosa y a gran escala.

Su cartera abarca proyectos residenciales, comerciales, hoteleros y de entretenimiento, y cada uno de ellos está diseñado para ofrecer un alto nivel de vida que combina calidad, diseño y comodidad cotidiana. Los activos hoteleros del grupo incluyen Silversands Grand Anse y Silversands Beach House en Granada, un hotel de cinco estrellas en desarrollo en Mykonos y otras propiedades futuras que reflejan el enfoque de ORA en experiencias premium caracterizadas por la simplicidad y la atención al detalle.

En todos sus proyectos, ORA prioriza el bienestar, la sostenibilidad y un fuerte sentido de pertenencia. Sus comunidades se construyen teniendo en cuenta la relevancia a largo plazo, y se alinean con las necesidades locales y, al mismo tiempo, ofrecen una calidad de nivel mundial.

ORA se rige por los valores de excelencia, equilibrio y felicidad, y sigue estableciendo nuevos estándares en el sector inmobiliario y hotelero mediante el desarrollo de proyectos sólidos desde el punto de vista comercial, responsables desde el punto de vista social y construidos para durar.

