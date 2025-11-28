ORA Developers Group annonce ses débuts au LPS Shanghai, renforçant ainsi sa présence mondiale à hauteur de 45 milliards de dollars

SHANGHAI, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers, leader mondial dans la création de destinations immobilières et lifestyle visionnaires, annonce sa première participation au Luxury Property Showcase (LPS) de Shanghai. Cette présence constitue une étape clé dans l’expansion internationale du groupe et souligne l’attrait croissant d’ORA auprès des investisseurs mondiaux en quête d’actifs de premier plan.

La société présentera une sélection de ses projets côtiers emblématiques situés dans certaines des destinations les plus convoitées au monde, notamment aux Émirats arabes unis (EAU), à Chypre et dans les Caraïbes, illustrant l’ampleur et la résilience de son portefeuille.

« Il s’agit d’une évolution stratégique naturelle de notre croissance globale », a déclaré Tamer Fikry, directeur commercial chez ORA EAU. « Face à une forte demande des investisseurs pour l’immobilier premium international, notre participation reflète un engagement accru envers ce marché clé. Elle s’inscrit parfaitement dans la philosophie du groupe : offrir un design exceptionnel, un style de vie luxueux et une valeur d’investissement sûre dans diverses régions géographiques. »

Un portefeuille visionnaire au service d’une stratégie mondiale

Le portefeuille d’ORA affiche une valeur totale des ventes estimée à plus de 45 milliards de dollars, témoignant du succès de l’ensemble de ses projets menés dans sept pays. La présence du groupe à Shanghai met en lumière l’importance stratégique de ses actifs côtiers :

Bayn by ORA (EAU) : Ce projet d’envergure de 4,8 millions de mètres carrés est situé à Ghantoot, le corridor de croissance stratégique reliant Abou Dhabi à Dubaï. Bayn introduit un nouveau modèle de vie « bi-cité », offrant aux investisseurs un actif stable sur le marché résilient des EAU, avec 1,2 kilomètre de front de mer immaculé sur le golfe Persique.

Ce projet d’envergure de 4,8 millions de mètres carrés est situé à Ghantoot, le corridor de croissance stratégique reliant Abou Dhabi à Dubaï. Bayn introduit un nouveau modèle de vie « bi-cité », offrant aux investisseurs un actif stable sur le marché résilient des EAU, avec 1,2 kilomètre de front de mer immaculé sur le golfe Persique. Ayia Napa Marina by ORA (Chypre) : Situé en Méditerranée, ce projet comprend une marina pour superyachts ainsi que des tours résidentielles et des villas de luxe. Il attire les investisseurs intéressés par la résidence européenne, les actifs touristiques à haut rendement et un ancrage sûr au sein de l’Union européenne.

Situé en Méditerranée, ce projet comprend une marina pour superyachts ainsi que des tours résidentielles et des villas de luxe. Il attire les investisseurs intéressés par la résidence européenne, les actifs touristiques à haut rendement et un ancrage sûr au sein de l’Union européenne. ORA Caribbean (Grenade) : Avec des biens ultra-luxueux tels que les villas et résidences Silversands Grand Anse, ce portefeuille propose une solution unique pour la mobilité internationale grâce à des programmes de citoyenneté par investissement approuvés par le gouvernement. L’investissement dans ces biens immobiliers représente un atout très recherché par les familles internationales souhaitant diversifier leur portefeuille.





Offrir de la valeur d’investissement et une flexibilité géopolitique

La stratégie d’ORA consiste à créer des communautés reposant sur l’excellence du design et une qualité irréprochable, tout en étant pensées pour une résilience financière durable. En combinant composantes résidentielles, commerciales et hôtelières, ORA garantit des actifs offrant stabilité à long terme et appréciation continue du capital.

« Chacun de nos projets côtiers offre une proposition de valeur unique », a ajouté Tamer Fikry. « La stabilité des EAU, le mode de vie luxueux et exclusif de Chypre, ainsi que les options très convoitées de seconde citoyenneté dans les Caraïbes représentent exactement le type de sécurité financière recherché par nos clients dans un monde en mutation. »

ORA Developers exposera au Luxury Property Show (LPS) de Shanghai du 5 au 7 décembre 2025.

À propos d’ORA Developers :

ORA Developers est un leader mondial de l’immobilier, reconnu pour créer des espaces novateurs qui améliorent le quotidien tout en participant à la croissance des villes où ils se rattachent. Fondé en 2016, le groupe détient plus de 2,57 milliards USD d’actifs et gère un portefeuille immobilier dépassant 45 milliards USD de ventes, couvrant l’Égypte, la Grenade, la Grèce, Chypre, le Pakistan, les EAU et l’Irak.

ORA identifie des sites à fort potentiel pour les transformer en communautés intégrées à forte valeur ajoutée. Ses projets, tels qu’Ayia Napa Marina à Chypre, Eighteen au Pakistan, Bayn à Abou Dhabi, Madinat Al Ward en Irak, ou encore six développements clés en Égypte, témoignent de sa capacité à redéfinir l’attractivité de marchés souvent sous-estimés grâce à une planification réfléchie et de grande ampleur.

Son portefeuille couvre le résidentiel, le commercial, l’hôtellerie et le divertissement, chaque projet étant conçu pour offrir un haut niveau de confort alliant qualité, design et praticité au quotidien. Les actifs hôteliers du groupe incluent notamment Silversands Grand Anse et Silversands Beach House à la Grenade, un hôtel cinq étoiles en cours de développement à Mykonos, ainsi que d’autres établissements à venir, reflétant l’engagement d’ORA pour des expériences haut de gamme façonnées par la simplicité et le souci du détail.

Dans tous ses développements, ORA privilégie le bien-être, la durabilité et un fort sentiment d’appartenance. Ses communautés sont pensées pour durer, en conciliant besoins locaux et standards internationaux.

Guidé par les valeurs d’excellence, d’équilibre et de bonheur, ORA continue d’établir de nouvelles références dans l’immobilier et l’hôtellerie en développant des projets commercialement viables, socialement responsables et construits pour durer.

