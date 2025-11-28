ORA Developers Group מכריזה על הופעת הבכורה שלה ב-LPS שנחאי, ומחזקת את טביעת הרגל הגלובלית שלה ששוויה 45 מיליארד דולר

שנגחאי, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ORA Developers, מובילה עולמית בנראות של יעדי נדל"ן וסגנון חיים, מכריזה על הופעת הבכורה שלה ב-Luxury Property Showcase (LPS) בשנחאי. השתתפות זו מסמנת ציון דרך מרכזי בהתרחבות הבינלאומית המתמשכת של המותג ומדגישה את המשיכה הגוברת של ORA בעיני משקיעים גלובליים המחפשים נכסים מהשורה הראשונה.

זו הרחבה אסטרטגית טבעית של הצמיחה הגלובלית שלנו. החברה תציג אוסף של פיתוחי החוף הבולטים שלה ביעדים הנחשקים ביותר בעולם, כולל איחוד האמירויות הערביות, קפריסין והקריביים, והוא ידגים את הרוחב והחוסן של הפורטפוליו שלה.

"זו הרחבה אסטרטגית טבעית של הצמיחה הגלובלית שלנו," אמר תאמר פיקרי (Tamer Fikry), מנהל מכירות ראשי ב-ORA UAE. "עם תיאבון חזק מצד משקיעים לנדל"ן פרימיום גלובלי, השתתפותנו מסמנת על העמקת המעורבות בשוק המרכזי הזה. זה מתיישב באופן טבעי עם הפילוסופיה של הקבוצה לספק עיצוב יוצא דופן, אורח חיים יוקרתי וערך השקעה בטוח באזורים גאוגרפיים מגוונים."

פורטפוליו עם חזון מניע אסטרטגיה גלובלית

פורטפוליו ORA מתהדר בערך מכירות מוערך של מעל 45 מיליארד דולר, המשקף את הצלחת כל מערך הפרויקטים שלו בשבע מדינות. נוכחות החברה בשנגחאי מדגישה את הערך האסטרטגי של נכסי החוף שלה:

Bayn by ORA ( איחוד האמירויות הערביות ): קהילה מתוכננת היטב זו , המשתרעת על פני 4.8 מיליון מ"ר , ממוקמת בגאנטוט , מסדרון הצמיחה האסטרטגי בין אבו דאבי לדובאי . Bayn מציעה מודל חדש לאורח חיים של ' עיר כפולה ', ומספקת למשקיעים נכס יציב בשוק העמיד של איחוד האמירויות הערביות , הכולל 1.2 קילומטרים של חוף ים קדמוני במפרץ הערבי .

Ayia Napa Marina by ORA ( קפריסין ): פרויקט זה , הממוקם בים התיכון , כולל מרינה ליאכטות-על , מגדלי מגורים יוקרתיים ווילות מפוארות . הוא מושך משקיעים המחפשים מגורים באירופה , נכסי תיירות בעלי תשואה גבוהה ובסיס בתוך האיחוד האירופאי היציב .

ORA Caribbean ( גרנדה ): פורטפוליו זה , הכולל נכסים יוקרתיים במיוחד כמו הווילות והקונדו של Silversands Grand Anse , מציע פתרון ייחודי לניידות עולמית באמצעות תוכניות השקעה שאושרו בידי הממשלה . השקעה בנכסים אלה היא נכס נחשק ביותר עבור משפחות בינלאומיות שרוצות פורטפוליו מגוון .



מתן ערך השקעה ואופציונליות גיאופוליטית

האסטרטגיה של ORA מתמקדת ביצירת קהילות שמשיגות מצוינות עיצובית ואיכות בלתי מתפשרת, ומתוכננות להיות עמידות כלכלית. על ידי שילוב רכיבי מגורים, קמעונאות ואירוח, ORA מבטיחה את נכסיה להציע יציבות ארוכת טווח והערכת הון מתמשכת.

"כל אחד מהפרויקטים החופיים שלנו מציע הצעת ערך ייחודית," הוסיף תאמר פיקרי. "היציבות של איחוד האמירויות, חוויית החיים היוקרתית הבלעדית של קפריסין, ואפשרויות האזרחות השנייה המבוקשות בקריביים מייצגות בדיוק את סוג הביטחון הכלכלי שלקוחותינו נותנים לו בראש סדר העדיפויות בעולם המשתנה".

ORA Developers תשתתף בתערוכת הנדל"ן היוקרתי - Luxury Property Show (LPS) בשנגחאי בין התאריכים 5–7 בדצמבר 2025.

אודות ORA Developers:



ORA Developers היא מובילה עולמית בתחום הנדל"ן, הידועה ביצירת חללים טרנספורמטיביים המשפרים את חיי היומיום תוך תרומה לצמיחת הערים שאליהן הם שייכים. הקבוצה, שנוסדה בשנת 2016, מחזיקה בנכסים בשווי של למעלה מ-2.57 מיליארד דולר ומנהלת תיק נדל"ן בשווי של יותר מ-45 מיליארד דולר במכירות ברחבי מצרים, גרנדה, יוון, קפריסין, פקיסטן, איחוד האמירויות ועיראק.

ORA מתמקדת בזיהוי מיקומים בעלי פוטנציאל גבוה והפיכתם לקהילות משולבות המספקות ערך לטווח ארוך. פרויקטים כמו המרינה של איה נאפה בקפריסין, Eighteen בפקיסטן, ביין באבו דאבי, מדינת אל וורד בעיראק ושישה פיתוחים מרכזיים ברחבי מצרים מדגימים את יכולתה של הקבוצה להתפתח בשווקים שלעתים קרובות מתעלמים מהם ולהגדיר מחדש את המשיכה שלהם באמצעות תכנון מחושב בקנה מידה גדול.

הפורטפוליו שלה משתרע על פני מגורים, מסחר, אירוח ובידור כאשר כל פרויקט נועד להציע רמת חיים גבוהה המשלבת איכות, עיצוב ונוחות יומיומית. נכסי האירוח של הקבוצה כוללים את Silversands Grand Anse ו-Silversands Beach House בגרנדה, מלון חמישה כוכבים בפיתוח במיקונוס, ונכסים עתידיים אחרים המשקפים את ההתמקדות של ORA בחוויות פרימיום המעוצבות על ידי פשטות ותשומת לב לפרטים.

בכל הפיתוחים שלה, ORA נותנת עדיפות לרווחה, קיימות ותחושת מקום חזקה. הקהילות שלה נבנות מתוך מחשבה על רלוונטיות ארוכת טווח, תוך התאמה לצרכים המקומיים תוך מתן איכות גלובלית.

ORA מונחית על ידי ערכי מצוינות, איזון ואושר וממשיכה לקבוע אמות מידה חדשות בנדל"ן ואירוח על ידי פיתוח פרויקטים בעלי יציבות מסחרית, מודעות חברתית ובנויים להחזיק מעמד.

