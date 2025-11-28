ORAデベロッパーズグルーブ、LPS上海への初出展を発表し、450億ドル (約7兆322億3,890万円) 規模のグローバルな事業基盤を強化

上海発, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 先見性のある不動産およびライフスタイル・デスティネーションのグローバルリーダーであるORAデベロッパーズ (ORA Developers) は、上海で開催されるラグジュアリー不動産見本市 (LPS) への初出展を発表する。 今回の参加は、同ブランドの継続的な国際的拡大における重要な節目であり、最高水準の資産を求める世界中の投資家にとって、ORAの魅力が高まっていることを明確に示している。

同社は、アラブ首長国連邦、キプロス、カリブ海諸国など世界で最も魅力的な地域に展開する画期的な沿岸開発プロジェクトの厳選されたコレクションを発表し、ポートフォリオの幅広さとレジリエンスを証明する。

「これは当社のグローバルな成長の自然な戦略的拡大です」と、ORAアラブ首長国連邦 (UAE) の最高営業責任者 (CSO) であるタメル・フィクリ (Tamer Fikry) は述べている。 「当社の参加は、投資家による高級グローバル不動産への強い需要を背景に、この重要な市場への関与が深まっていることを表すものです。 また、卓越したデザイン、ラグジュアリーなライフスタイル、多様な地域における確かな投資価値の提供というグループの理念と自然に合致しています」。

先見性のあるポートフォリオがグローバル戦略を推進

ORAのポートフォリオは、7か国にわたる全プロジェクトの成功を反映し、450億ドル (約7兆322億3,890万円) 以上の推定総売上高を誇っている。 同社の上海進出は、次の沿岸地域の資産の戦略的価値を浮き彫りにしている。

ベイン・バイ・ ORA (Bayn by ORA) (UAE) ： この480万平方メートルの総合計画コミュニティは、アブダビとドバイの間の戦略的成長回廊であるガントートに位置している。 ベインは、1.2キロメートルに及ぶ手つかずのアラビア湾のビーチフロントを備えており、「デュアルシティ」ライフスタイルの新たなモデルを提供し、回復力のあるUAE市場で投資家に安定した資産を提供する。

この480万平方メートルの総合計画コミュニティは、アブダビとドバイの間の戦略的成長回廊であるガントートに位置している。 ベインは、1.2キロメートルに及ぶ手つかずのアラビア湾のビーチフロントを備えており、「デュアルシティ」ライフスタイルの新たなモデルを提供し、回復力のあるUAE市場で投資家に安定した資産を提供する。 アヤナパ・マリーナ・バイ・ ORA (Ayia Napa Marina by ORA) (キプロス)： 地中海沿岸に位置するこのプロジェクトは、スーパーヨットのマリーナと豪華な住宅用タワー＆ヴィラを特徴としている。 欧州での居住権、高利回りの観光資産、安定した欧州連合域内の拠点を求める投資家に訴求する。

地中海沿岸に位置するこのプロジェクトは、スーパーヨットのマリーナと豪華な住宅用タワー＆ヴィラを特徴としている。 欧州での居住権、高利回りの観光資産、安定した欧州連合域内の拠点を求める投資家に訴求する。 ORAカリビアン (ORA Caribbean) (グレナダ)：シルバーサンズ・グランド・アンス・ヴィラ＆コンドミニアム (Silversands Grand Anse Villas and Condos) といった超高級資産を擁するこのポートフォリオは、政府承認の投資による市民権取得プログラムを通じ、グローバルな移動を実現する独自のソリューションを提供する。 これらの不動産への投資は、分散投資を目指す国際的な家族にとって非常に魅力的な資産である。





投資価値と地政学的選択性の提供

ORAの戦略は、卓越したデザインと妥協のない品質を実現するとともに、経済的レジリエンスを備えるよう設計されているコミュニティの創出に重点を置いている。 住宅、小売、ホスピタリティの各要素を組み合わせることで、ORAは資産が長期的な安定性と持続的な資本増価を提供することを保証する。

「当社の各沿岸プロジェクトには、独自の価値提案があります」と、タメル・フィクリは付け加えている。 「UAEの安定性、キプロスの他にはないラグジュアリーな生活体験、高い人気を誇るカリブ海諸国での第二市民権取得の選択肢は、まさに変化する世界においてお客様が最優先する経済的信頼性を体現しています」。

ORAデベロッパーズは、2025年12月5日から7日まで上海で開催されるラグジュアリー不動産見本市 (LPS) に出展する。

ORAデベロッパーズについて：

ORAデベロッパーズは、日常生活を豊かにする変革的な空間を創造すると同時に、拠点とする都市の成長に貢献することで知られているグローバルな不動産リーダーである。 2016年に設立された同グループは、25億7,000万米ドル (約3,783億1,600万円) 以上の資産を保有し、エジプト、グレナダ、ギリシャ、キプロス、パキスタン、アラブ首長国連邦、イラクに売上高で450億米ドル (約6兆6,245億1,700万円) を超える価値のある不動産ポートフォリオを管理している。

ORAは、高い可能性を秘めた場所を特定し、それらを長期的な価値を提供する統合コミュニティへと変革することに注力している。 キプロスのアヤナパ・マリーナ (Ayia Napa Marina)、パキスタンのエイティーン (Eighteen)、アブダビのベイン、イラクのマディーナト・アル・ワルド、およびエジプト全土における6つの重要開発プロジェクトは、同グループに、見過ごされがちな市場で開発を行う能力と、考え抜かれた大規模な計画を通じてそれらの市場の魅力を再定義する能力があることを実証している。

同社のポートフォリオは住宅、商業施設、ホスピタリティ施設、エンターテインメント施設にわたり、各プロジェクトは、品質、デザイン、日常の利便性を融合させた高水準の生活を提供するように設計されている。 同グループのホスピタリティ資産には、グレナダのシルバーサンズ・グランド・アンス (Silversands Grand Anse) とシルバーサンズ・ビーチ・ハウス (Silversands Beach House)、ミコノス島で開発中の五つ星ホテル、その他の今後の不動産が含まれており、いずれもORAがシンプルさと細部へのこだわりによって形作られるプレミアム体験を重視していることを反映している。

そのすべての開発にわたり、ORAは、ウェルビーイング、持続可能性、強い場所の感覚を優先している。 そのコミュニティは、持続的な重要性を念頭に構築され、地域のニーズに沿いながら世界水準の品質を提供している。

ORAは卓越性、均衡、幸福という価値を指針とし、商業的に健全で、社会的意識の高い、永続するように構築されたプロジェクトを開発することで、不動産とホスピタリティ分野において新たな基準を確立し続けている。

