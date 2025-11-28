ORA 디벨로퍼스 그룹, LPS 상하이 첫 참가하며 450억 달러 규모 글로벌 포트폴리오 강화

상하이, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 혁신적 부동산 및 라이프스타일 개발 분야의 글로벌 선도 기업인 ORA Developers가 상하이 럭셔리 프로퍼티 쇼(LPS)에 처음 참가한다고 발표했다. 이번 참가로 ORA는 국제적 확장을 지속하는 데 중요한 이정표를 세우며, 최고급 자산을 찾는 글로벌 투자자들 사이에서 높아지는 브랜드의 매력을 부각시킬 것으로 기대된다.

ORA는 UAE, 키프로스, 카리브해 등 세계적으로 선호되는 지역에 조성된 랜드마크급 해안 개발 프로젝트를 엄선해 선보이며, 포트폴리오의 폭넓은 다양성과 안정성을 강조할 예정이다.

ORA UAE의 최고영업책임자(CSO)인 Tamer Fikry는 “이번 행사에 참가하는 것은 우리의 글로벌 성장 전략의 자연스러운 확장의 일환이다. 프리미엄 글로벌 부동산에 대한 투자자들의 수요가 상당히 높은 상황에서 이번 전시는 중요한 시장과의 교류를 더욱 강화한다는 의미가 있다. 또한 다양한 지역에서 탁월한 디자인, 럭셔리한 라이프스타일, 그리고 안정적인 투자 가치를 제공한다는 그룹 철학과 자연스럽게 맞닿아 있다”라고 의미를 부여했다.

비전이 이끄는 포트폴리오, 글로벌 전략을 견인하다

ORA의 포트폴리오는 7개국에 걸친 전 개발 사업의 성공을 반영하며, 총 예상 분양가치만 450억 달러 이상에 달한다. 상하이에서의 이번 전시는 특히 해안 자산이 지닌 전략적 가치를 강조한다.

Bayn by ORA (UAE): 아부다비와 두바이 사이 전략적 성장 축인 간투트(Ghantoot)에 위치한 총 480만㎡ 규모의 마스터플랜 커뮤니티다. 1.2km 길이의 아라비아만 해변을 갖춘 이 프로젝트는 ‘듀얼 시티(Dual-City)’ 라이프스타일의 새로운 모델을 제시하며, 견고한 UAE 시장에서 안정적인 투자 자산을 찾는 투자자들에게 매력적인 선택지다.

아부다비와 두바이 사이 전략적 성장 축인 간투트(Ghantoot)에 위치한 총 480만㎡ 규모의 마스터플랜 커뮤니티다. 1.2km 길이의 아라비아만 해변을 갖춘 이 프로젝트는 ‘듀얼 시티(Dual-City)’ 라이프스타일의 새로운 모델을 제시하며, 견고한 UAE 시장에서 안정적인 투자 자산을 찾는 투자자들에게 매력적인 선택지다. Ayia Napa Marina by ORA (키프로스): 지중해에 위치한 본 프로젝트는 슈퍼요트 마리나, 고급 주거 타워와 빌라로 구성된다. 유럽 거주권 취득, 고수익 관광 자산, 안정적인 EU 내 거점을 원하는 투자자들에게 특히 인기가 높다.

지중해에 위치한 본 프로젝트는 슈퍼요트 마리나, 고급 주거 타워와 빌라로 구성된다. 유럽 거주권 취득, 고수익 관광 자산, 안정적인 EU 내 거점을 원하는 투자자들에게 특히 인기가 높다. ORA Caribbean (그레나다): Silversands Grand Anse Villas 및 콘도 등 초고급 자산을 포함한 이 포트폴리오는 정부 승인 투자이민 프로그램(CBI)을 통해 글로벌 이동성 확보를 원하는 국제 가족들에게 독보적인 해답을 제공한다. 이러한 자산은 포트폴리오 다변화를 추구하는 투자자들에게 매우 매력적인 선택이다.



투자 가치와 지정학적 선택권을 동시에 제공

ORA의 전략은 탁월한 디자인과 흔들림 없는 품질을 갖춘 커뮤니티를 조성하는 데 초점을 맞추고 있으며, 금융적 회복탄력성을 갖도록 설계되어 있다. 주거·리테일·호스피털리티 요소를 결합함으로써 ORA는 자산이 장기적 안정성과 지속적인 자본가치를 유지하도록 한다.

Tamer Fikry 최고영업책임자(CSO)는 “우리의 해안 개발 프로젝트 각각은 서로 다른 고유한 가치 제안을 제공한다”며 “UAE의 안정성, 키프로스의 독보적인 럭셔리 라이프스타일, 그리고 카리브해 지역의 높은 수요를 보이는 세컨드 시티즌십 옵션은 변화하는 세계에서 고객들이 가장 중시하는 재무적 안전성을 정확히 담고 있다”고 말했다.

ORA Developers는 2025년 12월 5일부터 7일까지 상하이에서 열리는 LPS 럭셔리 부동산 박람회에 참가할 예정이다.

ORA Developers 소개:

ORA Developers는 일상적 삶의 품질을 높이는 동시에 도시 성장에 기여하는 ‘변혁적 공간’을 조성하는 글로벌 부동산 선도 기업이다. 2016년에 설립된 ORA는 미화 25억7천만 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 이집트·그레나다·그리스·키프로스·파키스탄·UAE·이라크 등에서 총 450억 달러 이상의 분양가치를 가진 부동산 포트폴리오를 운영하고 있다.

ORA는 높은 잠재력을 가진 입지를 선제적으로 발굴해 장기적 가치를 제공하는 통합 커뮤니티로 발전시키는 데 집중한다. 키프로스의 아야 나파 마리나(Ayia Napa Marina), 파키스탄의 에이틴(Eighteen), 아부다비의 베인(Bayn), 이라크의 마디나트 알 와르드(Madinat Al Ward), 그리고 이집트 내 6개 핵심 프로젝트 등은 기존에 저평가되었던 시장의 매력을 대규모·전략적 개발을 통해 재정의하는 ORA의 역량을 보여준다.

포트폴리오는 주거·상업·호스피털리티·엔터테인먼트를 아우르며, 모든 프로젝트는 품질·디자인·일상적 편의성을 결합한 높은 생활 기준을 목표로 설계된다. 특히 호스피털리티 자산으로는 그레나다의 실버샌즈 그랜드 안세(Silversands Grand Anse)와 실버샌즈 비치 하우스(Silversands Beach House), 미코노스에서 개발 중인 5성급 호텔, 그리고 향후 공개될 고급 숙박 시설들이 포함된다. 모든 프로젝트는 단순함, 섬세함, 프리미엄 경험을 핵심 가치로 삼고 있다.

ORA는 모든 개발 사업에서 웰빙, 지속가능성, ‘장소성(placemaking)’을 우선한다. 커뮤니티는 장기적 관련성을 고려해 설계되며, 지역의 실제 필요를 충족하는 동시에 글로벌 기준의 품질을 제공한다.

ORA는 탁월함(Excellence), 균형(Balance), 행복(Happiness)을 핵심 가치로 삼아, 상업적으로 건전하고 사회적으로 책임감 있으며 오래 지속될 수 있는 프로젝트를 통해 부동산 및 호스피털리티 부문의 새로운 기준을 세워가고 있다.

