ORA Developers Group Umumkan Penampilan Sulung di LPS Shanghai, Mengukuhkan Jejak Global Bernilai AS$45 Bilion

SHANGHAI, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers, peneraju global dalam pembangunan hartanah inovatif dan destinasi gaya hidup eksklusif, dengan bangganya mengumumkan penampilan sulungnya di Luxury Property Showcase (LPS) Shanghai. Penyertaan ini menandakan satu pencapaian penting dalam usaha berterusan jenama untuk berkembang di peringkat antarabangsa dan menegaskan daya tarikan ORA yang semakin meningkat dalam kalangan pelabur global yang mencari aset terbaik dalam kelasnya.

Syarikat itu akan mempersembahkan koleksi eksklusif pembangunan pesisir pantai ikoniknya di beberapa destinasi paling berprestij di dunia, termasuk UAE, Cyprus dan Caribbean, sekali gus menonjolkan keluasan dan ketahanan portfolionya.

“Langkah ini merupakan kesinambungan strategik yang semula jadi kepada pertumbuhan global kami,” kata Tamer Fikry, Ketua Pegawai Jualan ORA UAE. "Dengan permintaan yang kukuh daripada para pelabur terhadap hartanah global premium, penyertaan kami menandakan penglibatan yang semakin mendalam dengan pasaran utama ini. Ia sejajar secara semula jadi dengan falsafah kumpulan untuk menyampaikan reka bentuk yang luar biasa, gaya hidup mewah serta nilai pelaburan yang terjamin merentasi pelbagai geografi."

Portfolio Berwawasan Mendorong Strategi Global

Portfolio ORA dianggarkan mempunyai nilai jualan keseluruhan melebihi AS$45 bilion, mencerminkan kejayaan rangkaian projeknya di tujuh buah negara. Kehadiran syarikat di Shanghai menyerlahkan nilai strategik aset pesisir pantai yang dimilikinya:

Bayn oleh ORA (UAE): Komuniti perancangan induk seluas 4.8 juta meter persegi ini terletak di Ghantoot, koridor pertumbuhan strategik antara Abu Dhabi dan Dubai. Bayn menawarkan model baharu bagi gaya hidup ‘Bandar Berkembar’, menyediakan para pelabur dengan aset yang stabil dalam pasaran UAE yang berdaya tahan, lengkap dengan 1.2 kilometer pantai Teluk Arab yang indah dan terpelihara.

Komuniti perancangan induk seluas 4.8 juta meter persegi ini terletak di Ghantoot, koridor pertumbuhan strategik antara Abu Dhabi dan Dubai. Bayn menawarkan model baharu bagi gaya hidup ‘Bandar Berkembar’, menyediakan para pelabur dengan aset yang stabil dalam pasaran UAE yang berdaya tahan, lengkap dengan 1.2 kilometer pantai Teluk Arab yang indah dan terpelihara. Ayia Napa Marina oleh ORA (Cyprus): Terletak di Mediterranean, projek ini menampilkan marina superyacht bertaraf dunia dan kediaman eksklusif berupa menara serta vila mewah. Ia menarik minat pelabur yang mencari peluang memperoleh residensi Eropah, aset pelancongan berpulangan tinggi serta pangkalan kukuh dalam Kesatuan Eropah yang stabil.

Terletak di Mediterranean, projek ini menampilkan marina superyacht bertaraf dunia dan kediaman eksklusif berupa menara serta vila mewah. Ia menarik minat pelabur yang mencari peluang memperoleh residensi Eropah, aset pelancongan berpulangan tinggi serta pangkalan kukuh dalam Kesatuan Eropah yang stabil. ORA Caribbean (Grenada): Menampilkan aset ultra-mewah seperti Silversands Grand Anse Villas and Kondominium. Portfolio eksklusif ini menawarkan penyelesaian unik bagi mobiliti global melalui program kewarganegaraan melalui pelaburan yang diluluskan oleh kerajaan. Pelaburan dalam hartanah ini merupakan aset yang sangat diidamkan untuk keluarga antarabangsa yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka.





Menyampaikan Nilai Pelaburan dan Pilihan Geopolitik

Strategi ORA memberi tumpuan kepada penciptaan komuniti yang menampilkan kecemerlangan reka bentuk dan kualiti tanpa kompromi, serta dibangunkan untuk ketahanan kewangan jangka panjang. Dengan menggabungkan komponen kediaman, runcit dan hospitaliti, ORA memastikan asetnya menawarkan kestabilan jangka panjang serta peningkatan modal yang berterusan.

"Setiap projek pesisir kami menawarkan cadangan nilai yang unik," tambah Tamer Fikry. "Kestabilan UAE, pengalaman gaya hidup mewah eksklusif di Cyprus serta pilihan kewarganegaraan kedua yang amat diidamkan di Caribbean membentuk teras keselamatan kewangan yang menjadi keutamaan pelanggan kami dalam dunia yang sentiasa berubah."

ORA Developers akan mengambil bahagian dalam Luxury Property Show (LPS) di Shanghai dari 5 hingga 7 Disember 2025.

Perihal ORA Developers:

ORA Developers ialah peneraju global dalam pembangunan hartanah, terkenal kerana mencipta ruang transformatif yang meningkatkan kualiti kehidupan harian sambil menyumbang kepada pertumbuhan bandar-bandar yang didudukinya. Ditubuhkan pada tahun 2016, kumpulan ini memiliki lebih daripada USD 2.57 bilion dalam aset dan menguruskan portfolio hartanah bernilai lebih USD 45 bilion dalam jualan di Mesir, Grenada, Greece, Cyprus, Pakistan, UAE dan Iraq.

ORA memberi tumpuan kepada mengenal pasti lokasi berpotensi tinggi dan mengubahnya menjadi komuniti bersepadu yang memberikan nilai jangka panjang. Projek seperti Ayia Napa Marina di Cyprus, Eighteen di Pakistan, Bayn di Abu Dhabi, Madinat Al Ward di Iraq, serta enam pembangunan utama di seluruh Mesir membuktikan keupayaan kumpulan ini untuk membangunkan pasaran yang sering diabaikan dan mentakrifkan semula daya tarikannya melalui perancangan berskala besar yang teliti.

Portfolio ORA merangkumi kediaman, komersial, hospitaliti dan hiburan, di mana setiap projek direka untuk menawarkan taraf kehidupan yang tinggi melalui gabungan kualiti, reka bentuk dan kemudahan harian. Aset hospitaliti kumpulan ini merangkumi Silversands Grand Anse dan Silversands Beach House di Grenada, sebuah hotel lima bintang yang sedang dibangunkan di Mykonos, serta hartanah lain yang bakal dilancarkan yang mencerminkan fokus ORA terhadap pengalaman premium yang dibentuk melalui kesederhanaan dan perhatian terhadap perincian.

ORA mengutamakan kesejahteraan, kelestarian dan rasa kebersamaan dengan tempat dalam setiap projek pembangunannya. Komuniti yang dibangunkan oleh ORA dirancang agar kekal relevan dalam jangka masa panjang, selaras dengan keperluan setempat sambil menawarkan kualiti bertaraf antarabangsa.

ORA dipandu oleh nilai Kecemerlangan, Keseimbangan dan Kebahagiaan, dan terus menetapkan penanda aras baharu dalam bidang hartanah dan hospitaliti dengan membangunkan projek yang kukuh secara komersial, peka terhadap aspek sosial, serta dibina untuk kelestarian jangka panjang.

Bates Pan Gulf

Tarek Hakim

Tarek.hakim@bpggroup.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4117ede5-7ead-4f58-be47-2ac34cacaaac

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92ce8aed-6256-4467-aa16-a5b492ca1f56

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-47b9-967a-4808b1e988bd