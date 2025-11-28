ORA Developers Group 宣布首次亮相上海国际高端房产盛会 (LPS)，巩固其 450 亿美元的全球业务版图

上海, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的房地产及生活方式目的地开发商 ORA Developers 宣布将首次亮相上海国际高端房产盛会 (LPS)。 此次参展标志着 ORA 品牌在全球扩张过程中迈出的关键一步，彰显了 ORA 对全球顶级资产投资者日益增长的吸引力。

该公司将展示其在全球最令人向往的目的地（包括阿联酋、塞浦路斯和加勒比地区）精心挑选的标志性海滨开发项目，彰显其产品组合的广度和韧性。

阿联酋 ORA 首席销售官 Tamer Fikry 表示：“这是我们全球增长战略的自然延伸。 鉴于投资者对全球优质房地产的强烈需求，此次参展表明了 ORA 在这一关键市场的深度参与。 这与本集团在不同地区提供卓越设计、奢华生活方式和稳健投资价值的理念自然契合。”

富有远见的产品组合驱动全球战略

ORA 产品组合的总销售额估计超过 450 亿美元，彰显了该集团在七个国家开展的各类项目的成功。 该公司亮相上海 LPS，凸显了其滨海资产的战略价值：

ORA 的 Bayn 项目（阿联酋）： 这处 480 万平方米的总体规划社区位于阿布扎比和迪拜之间的战略增长走廊——甘图特。 Bayn 为“双城”生活方式提供了全新的模式，为投资者在稳健的阿联酋市场提供了稳定资产，并拥有 1.2 公里长的原始阿拉伯湾海岸线。

ORA 的 Ayia Napa Marina 项目（塞浦路斯）： 该项目位于地中海，拥有超级游艇码头、豪华住宅塔楼和别墅。 该项目吸引那些寻求欧洲居留、收益丰厚的旅游资产以及在稳定欧盟内立足的投资者。

ORA Caribbean（格林纳达）：该产品组合拥有如 Silversands Grand Anse 别墅和公寓等超豪华资产，并通过政府批准的投资入籍计划，为该项目的全球流动性提供独特解决方案。 对于寻求多元化投资组合的国际家庭来说，投资这些房产极具吸引力。





实现投资价值，提供地缘政治灵活性

ORA 的战略重点是打造兼具卓越设计和无懈可击品质的社区，同时具备财务抗风险能力。 通过将住宅、零售和酒店等元素相结合，ORA 确保其资产具有长期稳定性和持续的资本增值潜力。

Tamer Fikry 补充道：“我们每个海滨项目都拥有独特的价值主张。 阿联酋的稳定、塞浦路斯的专属奢华生活体验，以及加勒比地区备受青睐的第二公民身份选项，正是客户在不断变化的世界中所优先考虑的财务保障。”

ORA Developers 将参加 2025 年 12 月 5 日至 7 日在上海举行的国际高端房产盛会 (LPS)。

关于 ORA Developers：

ORA Developers 是全球领先的房地产企业，以打造变革型空间闻名，这些空间不仅提升日常生活品质，也推动所在城市的发展。 该集团成立于 2016 年，资产总额超过 25.7 亿美元，管理的房地产组合遍及埃及、格林纳达、希腊、塞浦路斯、巴基斯坦、阿联酋及伊拉克，销售总额超过 450 亿美元。

ORA 专注于发掘高潜力地段，并将其打造为兼具价值与可持续性的综合社区。 塞浦路斯的 Ayia Napa Marina、巴基斯坦的 Eighteen、阿布扎比的 Bayn、伊拉克的 Madinat Al Ward 以及埃及的六个重点开发项目，展示了该集团在常被忽视的市场中，通过深思熟虑的大规模规划，赋予地区新的吸引力的能力。

其资产组合涵盖住宅、商业、酒店和娱乐，每个项目都旨在提供集品质、设计和日常便利于一体的优质生活。 该集团的酒店资产包括格林纳达的 Silversands Grand Anse 和 Silversands Beach House、正在开发的位于米科诺斯岛的五星级酒店，以及其他即将推出的物业，均体现了 ORA 以简约与精致关注打造高品质体验的理念。

在所有开发项目中，ORA 都将居民福祉、可持续发展和独特的地域特色置于核心地位。 公司在建设社区时注重长远价值，既满足当地需求，又提供全球品质标准。

ORA 以卓越、平衡与幸福为核心价值观，通过开发兼具商业价值、社会责任感和持久品质的项目，持续在房地产和酒店行业树立新标杆。

