ORA Developers Group 宣佈首次參與 LPS 上海國際高端房產盛會，鞏固 450 億美元全球佈局

上海, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers 是具有遠見卓識的房地產與生活時尚領域的全球領導者，現宣佈首次亮相上海國際高端房產盛會（Luxury Property Showcase, LPS）。 是次參展標誌著品牌持續國際擴張的重要里程碑，並彰顯 ORA 對追求頂級資產的全球投資者而言越來越有吸引力。
公司將呈獻精挑細選的標誌性海岸發展項目，精選自阿聯酋、塞浦路斯及加勒比海區等全球嚮往的地點，充分展示其資產組合的廣泛佈局及韌性。
ORA 阿聯酋銷售總監 Tamer Fikry 表示：「這是我們全球增長策略順理成章的延伸。 投資者對全球優質房地產需求殷切，我們是次參展體現與這個關鍵市場加深融合， 完美呼應集團的哲學理念：跨越多元地域限制，締造卓越設計、奢華生活及可靠投資價值。」
前瞻性資產組合引領全球策略
ORA 資產組合預估銷售總值超過 450 億美元，反映其橫跨七國的完整項目系列大獲成功。 公司在上海登場，盡顯其優質海岸資產的策略意義：
- Bayn by ORA（阿聯酋）：這個佔地 480 萬平方米的宏圖社區，雄踞阿布扎比與杜拜之間的策略增長走廊 Ghantoot。 Bayn 開創「雙城」生活新模式，為投資者在復原力強的阿聯酋市場提供穩定資產，更坐擁 1.2 公里純淨阿拉伯灣海濱。
- Ayia Napa Marina by ORA（塞浦路斯）：這個位於地中海的地標項目，匯聚超級遊艇碼頭、豪華住宅塔樓與別墅， 吸引尋求歐洲居留資格、高收益旅遊資產及歐盟穩定據點的投資者。
- ORA Caribbean（格林納達）：此投資組合擁有 Silversands Grand Anse 別墅及公寓等超豪華資產，透過政府批准的投資入籍計劃，為全球流動需求提供別樹一幟的解決方案。 投資這些物業，正成為追求資產多元化的國際家庭夢寐以求的選擇。
帶來投資價值及地緣政治選擇
ORA 的策略專注打造設計出眾、質素嚴謹的生活社區，其經精密規劃下確保財務抗逆力。 ORA 透過融合住宅、零售與款待元素，確保其資產提供長期穩定性及持續資本增值。
Tamer Fikry 補充：「我們的每個海岸項目都有獨特的價值主張。 阿聯酋的穩定環境、塞浦路斯的專屬奢華生活，與加勒比地區廣受歡迎的第二公民身份選項，精準滿足客戶在變革時代中份外重視的財富安全需要。」
ORA Developers 將於 2025 年 12 月 5 日至 7 日在 LPS 上海國際高端房產盛會參展。
關於 ORA Developers：
ORA Developers 是全球房地產領導者，以打造變革型空間而聞名，這些空間不僅能改善日常生活，而且為其所在城市的發展作出貢獻。 該集團成立於 2016 年，擁有超過 25.7 億美元的資產，管理的房地產組合遍布埃及、格林納達、希臘、塞浦路斯、巴基斯坦、阿聯酋和伊拉克，價值超過 450 億美元。
ORA 著重尋找極具潛力的地段，並將其轉變為能夠提供長期價值的綜合社區。 塞浦路斯的 Ayia Napa Marina、巴基斯坦的 Eighteen、阿布扎比的 Bayn、伊拉克的 Madinat Al Ward 以及埃及的六項主要發展工程等項目，展示了該集團在經常被忽視的市場中進行開發、透過深思熟慮的大規模規劃讓這些地方重新煥發魅力的能力。
其資產組合涵蓋住宅、商業、酒店和娛樂，每個項目都旨在提供集品質、設計和日常便利於一體的優質生活。 該集團的酒店資產包括位於格林納達的 Silversands Grand Anse 和 Silversands Beach House、正在開發的位於米科諾斯島的五星級酒店，以及其他即將推出的物業，這些資產都體現了 ORA 注重以關注細節的簡約方式打造優質體驗的理念。
在所有發展項目中，ORA 都將幸福感、可持續發展和濃烈的本土風情放在首位。 公司建設社區的時候，著重長遠利益，既提供國際化品質，亦能滿足當地需求。
ORA 以卓越、平衡和幸福的價值觀為指導，透過開發具有商業價值和社會意識、持久耐用的項目，繼續在房地產行業和酒店業樹立新基準。
