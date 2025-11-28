ORA Developers Group 宣佈首次參與 LPS 上海國際高端房產盛會，鞏固 450 億美元全球佈局

上海, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers 是具有遠見卓識的房地產與生活時尚領域的全球領導者，現宣佈首次亮相上海國際高端房產盛會（Luxury Property Showcase, LPS）。 是次參展標誌著品牌持續國際擴張的重要里程碑，並彰顯 ORA 對追求頂級資產的全球投資者而言越來越有吸引力。

公司將呈獻精挑細選的標誌性海岸發展項目，精選自阿聯酋、塞浦路斯及加勒比海區等全球嚮往的地點，充分展示其資產組合的廣泛佈局及韌性。

ORA 阿聯酋銷售總監 Tamer Fikry 表示：「這是我們全球增長策略順理成章的延伸。 投資者對全球優質房地產需求殷切，我們是次參展體現與這個關鍵市場加深融合， 完美呼應集團的哲學理念：跨越多元地域限制，締造卓越設計、奢華生活及可靠投資價值。」

前瞻性資產組合引領全球策略

ORA 資產組合預估銷售總值超過 450 億美元，反映其橫跨七國的完整項目系列大獲成功。 公司在上海登場，盡顯其優質海岸資產的策略意義：

Bayn by ORA（阿聯酋）： 這個佔地 480 萬平方米的宏圖社區，雄踞阿布扎比與杜拜之間的策略增長走廊 Ghantoot。 Bayn 開創「雙城」生活新模式，為投資者在復原力強的阿聯酋市場提供穩定資產，更坐擁 1.2 公里純淨阿拉伯灣海濱。

Ayia Napa Marina by ORA（塞浦路斯）： 這個位於地中海的地標項目，匯聚超級遊艇碼頭、豪華住宅塔樓與別墅， 吸引尋求歐洲居留資格、高收益旅遊資產及歐盟穩定據點的投資者。

ORA Caribbean（格林納達）：此投資組合擁有 Silversands Grand Anse 別墅及公寓等超豪華資產，透過政府批准的投資入籍計劃，為全球流動需求提供別樹一幟的解決方案。 投資這些物業，正成為追求資產多元化的國際家庭夢寐以求的選擇。





帶來投資價值及地緣政治選擇

ORA 的策略專注打造設計出眾、質素嚴謹的生活社區，其經精密規劃下確保財務抗逆力。 ORA 透過融合住宅、零售與款待元素，確保其資產提供長期穩定性及持續資本增值。

Tamer Fikry 補充：「我們的每個海岸項目都有獨特的價值主張。 阿聯酋的穩定環境、塞浦路斯的專屬奢華生活，與加勒比地區廣受歡迎的第二公民身份選項，精準滿足客戶在變革時代中份外重視的財富安全需要。」

ORA Developers 將於 2025 年 12 月 5 日至 7 日在 LPS 上海國際高端房產盛會參展。

關於 ORA Developers：

ORA Developers 是全球房地產領導者，以打造變革型空間而聞名，這些空間不僅能改善日常生活，而且為其所在城市的發展作出貢獻。 該集團成立於 2016 年，擁有超過 25.7 億美元的資產，管理的房地產組合遍布埃及、格林納達、希臘、塞浦路斯、巴基斯坦、阿聯酋和伊拉克，價值超過 450 億美元。

ORA 著重尋找極具潛力的地段，並將其轉變為能夠提供長期價值的綜合社區。 塞浦路斯的 Ayia Napa Marina、巴基斯坦的 Eighteen、阿布扎比的 Bayn、伊拉克的 Madinat Al Ward 以及埃及的六項主要發展工程等項目，展示了該集團在經常被忽視的市場中進行開發、透過深思熟慮的大規模規劃讓這些地方重新煥發魅力的能力。

其資產組合涵蓋住宅、商業、酒店和娛樂，每個項目都旨在提供集品質、設計和日常便利於一體的優質生活。 該集團的酒店資產包括位於格林納達的 Silversands Grand Anse 和 Silversands Beach House、正在開發的位於米科諾斯島的五星級酒店，以及其他即將推出的物業，這些資產都體現了 ORA 注重以關注細節的簡約方式打造優質體驗的理念。

在所有發展項目中，ORA 都將幸福感、可持續發展和濃烈的本土風情放在首位。 公司建設社區的時候，著重長遠利益，既提供國際化品質，亦能滿足當地需求。

ORA 以卓越、平衡和幸福的價值觀為指導，透過開發具有商業價值和社會意識、持久耐用的項目，繼續在房地產行業和酒店業樹立新基準。

