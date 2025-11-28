Paris, FRANCE, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

North Atlantic France SAS finalise avec succès l'acquisition d'une participation contrôlante dans Esso Société Anonyme Française SA et de 100 % d’ExxonMobil Chemical France SAS, deux sociétés indépendantes du groupe ExxonMobil

Finalisation avec succès de l'acquisition par North Atlantic France SAS (« North Atlantic France ») de la participation contrôlante de 82,89 % d'ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») dans la société française cotée Esso Société Anonyme Française SA (« Esso S.A.F. ») au prix de 26,19 € par action et 100 % de la société non cotée ExxonMobil Chemical France SAS (« EMCF »)

Obtention de l'autorisation française en matière d'investissements directs étrangers et de l’autorisation au titre du Règlement Européen sur les Subventions Étrangères

Esso S.A.F. opère désormais sous sa nouvelle dénomination : North Atlantic Energies

North Atlantic réaffirme son engagement à long terme en faveur du site de Gravenchon, de ses employés et de l'avenir énergétique et industriel de la France

Paris, FRANCE – 28 novembre 2025 – North Atlantic France annonce ce jour la finalisation avec succès de l'acquisition d'une participation majoritaire de 82,89 % dans Esso S.A.F. au prix de 26,19 € par action et de 100 % d'EMCF auprès d'ExxonMobil au terme d’un processus concurrentiel lancé en 2024.

La transaction a reçu toutes les autorisations réglementaires requises, y compris l'autorisation française en matière d'investissements directs étrangers et l'autorisation au titre du Règlement Européen sur les Subventions Étrangères. À compter de la réalisation de la transaction ce jour, Esso S.A.F. est renommée North Atlantic Energies, ouvrant ainsi la voie au début d'un nouveau chapitre pour un acteur clé du paysage énergétique et industriel français.

Ted Lomond, Président-Directeur Général du groupe North Atlantic, a déclaré :

« Cette acquisition représente une avancée majeure dans l'expansion internationale de North Atlantic. Au cours des quatre dernières décennies, nous avons transformé et exploité avec succès des actifs industriels complexes à travers le Canada, alliant sécurité, performance et durabilité. Nous apportons le même niveau d'engagement en France, où nous souhaitons investir à long terme et soutenir la transition énergétique. Avec la création de North Atlantic Energies, nous sommes fiers d'établir un pont entre l'Amérique du Nord et l'Europe qui reflète notre ambition de construire un groupe énergétique transatlantique de premier plan. »

Simon Fenner, Président de North Atlantic France, a ajouté :

« Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre pour North Atlantic Energies et témoigne de notre profonde confiance à long terme dans le site de Gravenchon et ses équipes. Je suis fier de toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de cette transition, ainsi que de notre ambition commune de renforcer la position de Gravenchon en tant que plateforme industrielle de rang mondial dans les années à venir. Nous voyons là d'importantes opportunités d'investir, de croître et de contribuer à la vitalité de la région Normandie et à l'avenir énergétique et industriel de la France. »

North Atlantic veillera à ce que North Atlantic Energies respecte son engagement de maintenir les standards les plus élevés en matière de qualité des produits et des services, et d'entretenir des relations de confiance avec ses clients en France et au-delà. North Atlantic Energies continuera également à collaborer avec ExxonMobil dans le cadre d'accords d'approvisionnement et de technologie à long terme qui garantissent la continuité opérationnelle tout en favorisant l'innovation et la fiabilité.

Prochaines étapes

Conformément à la règlementation boursière française, North Atlantic France mettra en œuvre une offre publique d'achat simplifiée (l'« Offre ») sur les actions North Atlantic Energies restantes qui ne sont pas déjà détenues par North Atlantic France, à un prix d’offre de 28,93 € par action. Dans ce contexte, et comme précédemment annoncé, le conseil d'administration d'Esso S.A.F, désormais North Atlantic Energies, a désigné Ledouble SAS, représentée par Madame Agnès Piniot et Monsieur Romain Delafont, en tant qu'expert indépendant chargé d'émettre un avis sur l'équité des conditions financières de l'Offre, que North Atlantic France a l'intention de déposer auprès de l'AMF une fois les travaux de l'expert indépendant finalisés. North Atlantic France a également l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions en sont remplies à l'issue de l'Offre.

À PROPOS DE NORTH ATLANTIC

Depuis près de quatre décennies, North Atlantic est un leader dans le secteur des carburants et des stations-service, opérant également pour les segments résidentiel, commercial ainsi que la vente en gros de carburant à Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, dans le cadre d’une joint-venture avec Suncor Energy, North Atlantic a étendu la présence de ses stations-service à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, par l’intermédiaire de North Sun Energy. Le groupe North Atlantic exploite 110 stations-service dans les trois provinces. North Atlantic dispose de projets ambitieux de croissance et de développement dans des localisations stratégiques au Canada.

Reconnu pour son expertise dans l’achat et la vente de produits de grande qualité, North Atlantic s’adresse à la fois aux secteurs domestique et industriel, tout en desservant des clients internationaux par le biais de ses canaux de distribution de soutage maritime.

North Atlantic prévoit de poursuivre sa croissance stratégique afin d’offrir des solutions énergétiques innovantes et vertes adaptées à l’évolution des besoins mondiaux. En stimulant les progrès de l’industrie, North Atlantic favorise l’acquisition de nouvelles compétences et la création de nouveaux emplois dans ce paysage dynamique. North Atlantic demeure engagé à proposer des produits et des services (énergie, essence et stations-service) de grande qualité au service de l’amélioration de l’expérience client tout en favorisant la croissance économique dans les collectivités qu’elle dessert au Canada et à l’étranger.

1 La différence entre le prix de l’Offre de 28,93 € par action et le prix d’acquisition du bloc de 26,19 € par action reflète l’exclusion, pour les besoins du prix offert aux actionnaires minoritaires, d’un ajustement à la baisse du prix d’acquisition convenu avec ExxonMobil au titre de pertes liées à certains passifs sociaux postérieurs à la date de réalisation, comme précédemment annoncé le 24 septembre 2025 et le 10 novembre 2025.