Sparinvest SICAV ophæver suspension af udvalgte afdelinger

 | Source: Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdi for følgende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdeling ophæves hermed.


Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
European Value EUR RLU0264920413SSIEUVEURR
Responsible Corporate Bonds IG EUR RLU0264925727SSIRCPEURR
Responsible Corporate Bonds DKK RLU2703611538SSIRCBDKKR
Long Danish Bonds DKK RLU0138507396SSILDBDKKR
Global Convertible Bonds EUR RLU1438960566SSIGCBEURR
Global Convertible Bonds DKK RLU2703611454SSIGCBDKKR
Value Bonds - Short Dated High Yield EUR RLU1599093520SSIGSDHYEURR
Global Short Dated High Yield DKK RLU2703611298SSIGSDHYDKKR
Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR RLU1735613934SSIGEHYEURR
Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R HLU1735614155SSIGEHYDKKRH

Øvrige afdelinger benævnt i tidligere fondsbørsmeddelse er fortsat under suspension. 

Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk 

Med venlig hilsen

Dirk Schulze
Managing Director  


Recommended Reading