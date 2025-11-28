Sparinvest SICAV ophæver suspension af udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdi for følgende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdeling ophæves hermed.



Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code European Value EUR R LU0264920413 SSIEUVEURR Responsible Corporate Bonds IG EUR R LU0264925727 SSIRCPEURR Responsible Corporate Bonds DKK R LU2703611538 SSIRCBDKKR Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 SSILDBDKKR Global Convertible Bonds EUR R LU1438960566 SSIGCBEURR Global Convertible Bonds DKK R LU2703611454 SSIGCBDKKR Value Bonds - Short Dated High Yield EUR R LU1599093520 SSIGSDHYEURR Global Short Dated High Yield DKK R LU2703611298 SSIGSDHYDKKR Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R LU1735613934 SSIGEHYEURR Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R H LU1735614155 SSIGEHYDKKRH

Øvrige afdelinger benævnt i tidligere fondsbørsmeddelse er fortsat under suspension.

Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk

Med venlig hilsen



Dirk Schulze

Managing Director