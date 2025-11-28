Sparinvest SICAV ophæver suspension af udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdi for følgende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdeling ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|European Value EUR R
|LU0264920413
|SSIEUVEURR
|Responsible Corporate Bonds IG EUR R
|LU0264925727
|SSIRCPEURR
|Responsible Corporate Bonds DKK R
|LU2703611538
|SSIRCBDKKR
|Long Danish Bonds DKK R
|LU0138507396
|SSILDBDKKR
|Global Convertible Bonds EUR R
|LU1438960566
|SSIGCBEURR
|Global Convertible Bonds DKK R
|LU2703611454
|SSIGCBDKKR
|Value Bonds - Short Dated High Yield EUR R
|LU1599093520
|SSIGSDHYEURR
|Global Short Dated High Yield DKK R
|LU2703611298
|SSIGSDHYDKKR
|Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R
|LU1735613934
|SSIGEHYEURR
|Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R H
|LU1735614155
|SSIGEHYDKKRH
Øvrige afdelinger benævnt i tidligere fondsbørsmeddelse er fortsat under suspension.
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
Managing Director