ESSO S.A.F. : Esso Société Anonyme Française devient North Atlantic Energies

North Atlantic France finalise l’acquisition d’Esso Société Anonyme Française Avec sa nouvelle dénomination, la société ouvre une nouvelle page de son histoire



Finalisation de l’acquisition d’Esso Société Anonyme Française qui change de nom et devient North Atlantic Energies

North Atlantic France SAS (« North Atlantic France ») annonce aujourd’hui la réalisation définitive de l’acquisition de l’intégralité de la participation détenue par ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») dans Esso Société Anonyme Française (« Esso S.A.F. »), conformément aux termes présentés dans la communication du 10 novembre 2025 au prix de 26,19 € par action.

Esso S.A.F. adopte aujourd’hui officiellement sa nouvelle dénomination, North Atlantic Energies, telle qu’approuvée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 4 novembre 2025.

Le mnémonique (Ticker) Euronext actuel de la société « ES » deviendra « NAE » à compter du 2 décembre.

Charles Amyot, Président-Directeur général de North Atlantic Energies, ajoute : « Nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire en restant totalement concentrés sur la maîtrise de nos opérations, l’expertise de nos savoir-faire et l’innovation vers des solutions de moins en moins carbonées. L’engagement de nos équipes a été le facteur clé de la réussite de cette opération et je tiens à les féliciter et les remercier chaleureusement, avec l’ambition de poursuivre notre trajectoire de progrès et d’excellence ».

Prochaines étapes

Dans son communiqué publié ce jour1, North Atlantic France indique qu’elle déposera, une fois les travaux de l’expert indépendant finalisés, une offre publique d'achat simplifiée (l’« Offre ») à un prix de 28,93 €2 par action sur l'ensemble des actions North Atlantic Energies qu’elle ne détient pas encore. North Atlantic France a également l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions en sont réunies à l’issue de l’Offre.

De son côté, North Atlantic Energies déposera auprès de l’AMF et publiera un projet de note en réponse dans lequel figurera le rapport de l’expert indépendant dont la conclusion sera présentée sous la forme d’une attestation d’équité.

North Atlantic Energies reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité de ses opérations et le service à ses clients tout au long de cette période de transition.

Contact presse



Catherine Brun







catherine.brun@northatlantic.fr Contact actionnaires



Gildas Guillosseau







gildas.guillosseau@northatlantic.fr Contact North Atlantic France



Brunswick Group







northatlantic@brunswickgroup.com







Hugues Boëton : +33 6 79 99 27 15

Paul Priam : +33 6 84 39 09 89

1 Disponible sur Salle de presse - North Atlantic.

2 North Atlantic France précise que la différence entre le prix de l’Offre de 28,93 € par action et le prix d’acquisition du bloc de 26,19 € par action reflète l’exclusion, pour les besoins du prix offert aux actionnaires minoritaires, d’un ajustement à la baisse du prix d’acquisition convenu avec ExxonMobil au titre de pertes liées à certains passifs sociaux postérieurs à la date de réalisation, comme précédemment annoncé par North Atlantic France le 24 septembre 2025 et le 10 novembre 2025.







Pièce jointe