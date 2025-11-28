L’Agence des médicaments du Canada émet une recommandation positive pour le remboursement de SKYRIZI® (risankizumab) pour le traitement de la colite ulcéreuse, et AbbVie conclut une lettre d’intention avec l’Alliance pharmaceutique pancanadienne

SKYRIZI ® , un inhibiteur de l’interleukine 23 (IL-23), a fait l’objet de deux recommandations consécutives de l’Agence des médicaments du Canada (AMC) visant son remboursement pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin, initialement pour la maladie de Crohn et maintenant pour la colite ulcéreuse. Ces recommandations s’appuient sur les données issues d’études cliniques pivots de phase III, notamment les études MOTIVATE, ADVANCE et FORTIFY (pour la maladie de Crohn), et les études INSPIRE et COMMAND (pour la colite ulcéreuse) 1 , 2 .

MONTRÉAL, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd’hui deux nouvelles positives pour les Canadiennes et les Canadiens atteints de colite ulcéreuse.

L’Agence des médicaments du Canada (AMC) a recommandé aux régimes publics d’assurance médicaments le remboursement sous conditions, de SKYRIZI® (risankizumab) pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante, qui ont cessé de répondre ou qui présentent une intolérance aux traitements classiques, à un médicament biologique ou à un inhibiteur de Janus kinases (JAK)2 sous certaines conditions.

La recommandation de l’AMC s’appuie sur les commentaires de 25 cliniciens du Canada et de deux groupes de patients, soit la Société GI, et Crohn et Colite Canada, garantissant ainsi que les voix des personnes atteintes de colite ulcéreuse ont été prise en compte.

AbbVie s’est également entendue avec l’Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) au sujet de l’emploi de SKYRIZI® pour le traitement de la colite ulcéreuse, et une lettre d’intention a été signée par les deux parties3.





« La colite ulcéreuse peut être une maladie extrêmement invalidante, et les patients ont besoin d’options thérapeutiques sûres et efficaces qui peuvent les aider à retrouver leur qualité de vie », explique le Dr Christopher Ma. M.D., M.P.H., FRCPC, de la Cumming School of Medecine de l’Université de Calgary. « Cette décision représente un pas positif vers un meilleur accès, pour les Canadiennes et Canadiens vivants avec la colite ulcéreuse, à des options thérapeutiques pouvant favoriser la rémission et améliorer leur pronostic à long terme. »

« Nous sommes ravis que le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) recommande aux régimes publics d’assurance médicaments de rembourser une option thérapeutique additionnelle contre la colite ulcéreuse. Ce nouveau traitement répond à un besoin criant », affirme Gail Attara, directrice générale de la Société GI, un groupe de patients reconnu pour son site Web badgut.org. « Chaque personne atteinte de colite ulcéreuse est différente et nécessite un traitement personnalisé. L’arrivée d’un nouveau traitement offre davantage d’espoir aux patients et représente une occasion d’améliorer leur qualité de vie en soulageant certains de leurs symptômes. »

« Cela témoigne de l’engagement commun d’AbbVie et des autorités en santé à améliorer l’accès des patients à des médicaments innovants pour traiter les maladies inflammatoires de l’intestin », déclare Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d’AbbVie Canada. « AbbVie au Canada se réjouit d’avoir pu collaborer avec l’AMC et l’APP tout au long de ce processus visant à offrir aux patients admissibles l’accès à des solutions novatrices qui pourraient avoir un impact sur leur vie. »

À propos de la colite ulcéreuse

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire de l’intestin chronique d’origine immunitaire touchant le gros intestin qui cause une inflammation et une ulcération persistantes de la muqueuse. Les symptômes courants de la maladie comprennent la diarrhée fréquente, les douleurs abdominales et les saignements rectaux, qui peuvent avoir un impact considérable sur la vie quotidienne, le bien-être émotionnel et la productivité des patients. On estime qu’environ 120 000 personnes sont atteintes de colite ulcéreuse au Canada, et la prévalence de la maladie ne cesse d’augmenter partout au pays4.

À propos de SKYRIZI® (risankizumab)1

SKYRIZI® (risankizumab) est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe sélectivement l’interleukine 23 (IL-23), une cytokine qui joue un rôle clé dans les processus inflammatoires. SKYRIZI® est indiqué pour le traitement de la maladie de Crohn modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante, qui présentent une intolérance ou qui sont dépendants aux corticostéroïdes, ou qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante, qui présentent une intolérance ou qui ont cessé de répondre aux immunomodulateurs ou aux médicaments biologiques. Il est également indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante, qui ont cessé de répondre ou qui présentent une intolérance aux traitements classiques, à un médicament biologique ou à un inhibiteur de Janus kinases (JAK).

SKYRIZI® est approuvé au Canada pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients adultes qui sont candidats à un traitement à action générale ou à une photothérapie. Il est également approuvé pour le traitement du rhumatisme psoriasique évolutif chez les patients adultes, seul ou en association avec un antirhumatismal modificateur de la maladie non biologique classique, comme le méthotrexate.

À propos d’AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d’offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd’hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d’avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l’esthétique, avec les produits et services d’Allergan Aesthetics.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur X et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

Sources

Monographie de SKYRIZI. https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00081209.PDF. Agence des médicaments du Canada. Procédures relatives aux examens en vue du remboursement (février 2025). Recommandation finale – SKYRIZI (risankizumab) pour le traitement de la colite ulcéreuse. Consulté au : https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/DRR/2025/SR0890-Skyrizi_Rec.pdf. https://www.pcpacanada.ca/activity-overview https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6512240/.

