Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 16.163 198,82 3.213.583 24. november 2025 400 199,00 79.600 25. november 2025 0 0,00 0 26. november 2025 520 197,91 102.912 27. november 2025 505 201,25 101.629 28. november 2025 540 206,00 111.240 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 18.128 199,08 3.608.964

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 70.591 stk., svarende til 2,65% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 400 FED.CO 199 20251124 10:34:42.140428 XCSE 284 FED.CO 197 20251126 09:02:14.590601 XCSE 236 FED.CO 199 20251126 11:58:14.202710 XCSE 77 FED.CO 199 20251127 13:52:30.481323 XCSE 50 FED.CO 199 20251127 13:53:55.517571 XCSE 378 FED.CO 202 20251127 15:15:08.013118 XCSE 500 FED.CO 206 20251128 09:10:46.219520 XCSE 40 FED.CO 206 20251128 09:10:46.219520 XCSE





