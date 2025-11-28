Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse16.163198,823.213.583
24. november 2025400199,0079.600
25. november 202500,000
26. november 2025520197,91102.912
27. november 2025505201,25101.629
28. november 2025540206,00111.240
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner18.128199,083.608.964

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 70.591 stk., svarende til 2,65% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
400FED.CO19920251124 10:34:42.140428XCSE
284FED.CO19720251126 09:02:14.590601XCSE
236FED.CO19920251126 11:58:14.202710XCSE
77FED.CO19920251127 13:52:30.481323XCSE
50FED.CO19920251127 13:53:55.517571XCSE
378FED.CO20220251127 15:15:08.013118XCSE
500FED.CO20620251128 09:10:46.219520XCSE
40FED.CO20620251128 09:10:46.219520XCSE


Meddelelse nr 17 i 2025 (tilbagekøbsprogram)

