Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|16.163
|198,82
|3.213.583
|24. november 2025
|400
|199,00
|79.600
|25. november 2025
|0
|0,00
|0
|26. november 2025
|520
|197,91
|102.912
|27. november 2025
|505
|201,25
|101.629
|28. november 2025
|540
|206,00
|111.240
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|18.128
|199,08
|3.608.964
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 70.591 stk., svarende til 2,65% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|400
|FED.CO
|199
|20251124 10:34:42.140428
|XCSE
|284
|FED.CO
|197
|20251126 09:02:14.590601
|XCSE
|236
|FED.CO
|199
|20251126 11:58:14.202710
|XCSE
|77
|FED.CO
|199
|20251127 13:52:30.481323
|XCSE
|50
|FED.CO
|199
|20251127 13:53:55.517571
|XCSE
|378
|FED.CO
|202
|20251127 15:15:08.013118
|XCSE
|500
|FED.CO
|206
|20251128 09:10:46.219520
|XCSE
|40
|FED.CO
|206
|20251128 09:10:46.219520
|XCSE
