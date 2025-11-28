KH Group Oyj



Pörssitiedote 28.11.2025 klo 15.10

KH Groupin taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2026

KH Group Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2026 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 perjantaina 20.3.2026

Vuosikertomus vuodelta 2025 viikolla 13

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2026 tiistaina 5.5.2026

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2026 perjantaina 14.8.2026

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2026 perjantaina 30.10.2026



Kaikki raportit julkaistaan suomeksi ja englanniksi noin klo 8 ja ne ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla heti julkistuksen jälkeen.



KH Group noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistusta. Tänä aikana yhtiö ei anna taloudelliseen tilanteeseen, markkinoihin tai tulevaisuuden näkymiin liittyviä kommentteja.





Yhtiökokous



KH Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 5.5.2026. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.

KH GROUP OYJ

Carl Haglund

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898



KH Group lyhyesti:

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.