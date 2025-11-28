Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28. november 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.



Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

ISIN Fund Name Order Book Code DK0061671013 Ansvarlig Defensiv KL NBIAD DK0061671286 Ansvarlig Moderat KL NBIAM DK0061671369 Ansvarlig Offensiv KL NBIAO DK0016188733 Defensiv KL NBIDEKL DK0016188816 Moderat KL NBIMOKL DK0060441749 Offensiv KL NBIOFKL





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk



Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted