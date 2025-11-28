Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28. november 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:
|ISIN
|Fund Name
|Order Book Code
|DK0061671013
|Ansvarlig Defensiv KL
|NBIAD
|DK0061671286
|Ansvarlig Moderat KL
|NBIAM
|DK0061671369
|Ansvarlig Offensiv KL
|NBIAO
|DK0016188733
|Defensiv KL
|NBIDEKL
|DK0016188816
|Moderat KL
|NBIMOKL
|DK0060441749
|Offensiv KL
|NBIOFKL
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted