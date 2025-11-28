Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28. november 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.


Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

ISINFund NameOrder Book Code
DK0061671013Ansvarlig Defensiv KLNBIAD
DK0061671286Ansvarlig Moderat KLNBIAM
DK0061671369Ansvarlig Offensiv KLNBIAO
DK0016188733Defensiv KLNBIDEKL
DK0016188816Moderat KLNBIMOKL
DK0060441749Offensiv KLNBIOFKL


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted


Recommended Reading