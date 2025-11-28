Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code INDEX Globale Aktier KL DK0060747822 SPVIBGKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL DK0060748127 SPVIGAMRAKL INDEX Bæredygtige Global KL DK0060747905 SPVIBGKL INDEX Bæredygtige USA KL DK0060748200 SPVBUSAKL INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 SPVILRKL INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 SPVIMRKL INDEX Høj Risiko KL DK0060748713 SPVIHRKL





Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze