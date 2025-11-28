Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves. 

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger: 

Fund NameISINOrder Book Code
INDEX Globale Aktier KLDK0060747822SPVIBGKL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KLDK0060748127SPVIGAMRAKL
INDEX Bæredygtige Global KLDK0060747905SPVIBGKL
INDEX Bæredygtige USA KLDK0060748200SPVBUSAKL
INDEX Lav Risiko KLDK0060748556SPVILRKL
INDEX Mellem Risiko KLDK0060748630SPVIMRKL
INDEX Høj Risiko KLDK0060748713SPVIHRKL


Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


