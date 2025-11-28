Investeringsforeningen SparDanmark Invest ophæver suspension af handel med alle afdelinger

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Konservativ
|DK0061530896
|SDIKON
|Balance
|DK0061530979
|SDIBAL
|Offensiv
|DK0061531001
|SDIOFF
|Vækst
|DK0061531191
|SDIVKS
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze