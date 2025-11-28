Investeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28-11-2025, skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Bæredygtige AktierDK0060361046NYIBDA
Globale FokusaktierDK0060360824NYIGLA
Globale Fokusaktier Akk.DK0060038347NYIGFA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


