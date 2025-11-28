Investeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28-11-2025, skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Bæredygtige Aktier DK0060361046 NYIBDA Globale Fokusaktier DK0060360824 NYIGLA Globale Fokusaktier Akk. DK0060038347 NYIGFA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted