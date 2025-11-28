Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28-11-2025, skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Nye Aktiemarkeder
|DK0060316685
|MMINAM
|Nye Aktiemarkeder Akk.
|DK0060316768
|MMINAA
|Globale Aktier
|DK0060447274
|MMIGA
|Globale Aktier Akk.
|DK0060447357
|MMIGAA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted