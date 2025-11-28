Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

 | Source: Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28-11-2025, skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.


Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Nye AktiemarkederDK0060316685MMINAM
Nye Aktiemarkeder Akk.DK0060316768MMINAA
Globale AktierDK0060447274MMIGA
Globale Aktier Akk.DK0060447357MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


