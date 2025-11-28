Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 28-11-2025, skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.



Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Nye Aktiemarkeder DK0060316685 MMINAM Nye Aktiemarkeder Akk. DK0060316768 MMINAA Globale Aktier DK0060447274 MMIGA Globale Aktier Akk. DK0060447357 MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted