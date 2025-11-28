2025 m. lapkričio 28 d. obligacijų (ISIN LT0000405938) savininkų susirinkimo priimti sprendimai

UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2025 m. lapkričio 28 d. įvykusiame Bendrovės obligacijų, ISIN LT0000405938 (toliau – Obligacijos), savininkų susirinkime pritarta šiems Bendrovės pateiktiems pasiūlymams (toliau kartu – Pasiūlymai):
1. Obligacijų Išpirkimo diena nukeliama nuo 2025 m. gruodžio 14 d. į 2026 m. birželio 15 d.
2. Už Obligacijas mokamų Palūkanų norma padidinama nuo 5,00 % per metus iki 8,50 % per metus nuo 2025 m. gruodžio 15 d. iki Išpirkimo dienos 2026 m. birželio 15 d.
3. Bendrovei suteikiamas pirkimo opcionas išpirkti dalį Obligacijų arba jas visas bet kada iki Išpirkimo dienos išmokant 100 % Obligacijų nominalios vertės ir priskaičiuotas Palūkanas.
4. Be to, siekiant įgyvendinti Pasiūlymus gali reikėti Obligacijų Galutinėse sąlygose atlikti su juo susijusius pakeitimus.
Kaip buvo nurodyta obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo pranešime, patvirtinus Pasiūlymus Bendrovė 2025 m. gruodžio 15 d. atliks šiuos mokėjimus obligacijų savininkams:
- Obligacijų savininkams išmokės visas iki 2025 m. gruodžio 14 d. sukauptas palūkanas (pusmetinį kuponą).
- Atliks proporcingą 50% Obligacijų nominalios vertės išpirkimą iš visų Obligacijų savininkų (sumažindama vienos Obligacijos nominalią vertę iki 500 EUR).
Bendrovė informuoja, kad ji imsis visų reikiamų veiksmų ir pasirašys visus reikiamus dokumentus tam, kad aukščiau nurodyti jos pateikti ir Obligacijų savininkų patvirtinti Pasiūlymai būtų tinkamai įforminti ir atspindėti Nasdaq CSD SE ir AB Nasdaq Vilnius sistemose.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt