Muudatused tütarühingu nõukogus

Aktsiaseltsi Infortar tütarühingu AS-i Elenger Grupp nõukogu koosseis muutub. AS-i Elenger Grupp ainuaktsionäri otsuse alusel nimetati alates 1. detsember 2025 nõukogu liikmeks Priit Tamme. Nõukogu jätkab muudatuse järgselt tööd viieliikmelisena.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.



