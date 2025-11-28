Til Nasdaq Copenhagen A/S

Faaborg, den 28. november 2025 Selskabsmeddelelse nr. 13/2025





SKAKO A/S opsiger Market Maker aftale med Danske Bank

SKAKO A/S ("SKAKO") har den 28. november 2025 opsagt aftalen med Danske Bank om, at Danske Bank skal agere som Market Maker for SKAKO-aktien.

Ledelsen i SKAKO har efter frasalget af SKAKO Vibration vurderet betydningen af selskabets Market Maker aftale og i den forbindelse besluttet, at handel med selskabets aktier fra og med 1. Januar 2026 skal ske uden den etablerede Market Maker aftale. Den nuværende Market Maker aftale med Danske Bank, som blev etableret i december 2019, ophører således med virkning pr. 31. december 2025.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Kontaktinformation

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33