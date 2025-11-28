Til Nasdaq Copenhagen A/S
Faaborg, den 28. november 2025 Selskabsmeddelelse nr. 13/2025
SKAKO A/S opsiger Market Maker aftale med Danske Bank
SKAKO A/S ("SKAKO") har den 28. november 2025 opsagt aftalen med Danske Bank om, at Danske Bank skal agere som Market Maker for SKAKO-aktien.
Ledelsen i SKAKO har efter frasalget af SKAKO Vibration vurderet betydningen af selskabets Market Maker aftale og i den forbindelse besluttet, at handel med selskabets aktier fra og med 1. Januar 2026 skal ske uden den etablerede Market Maker aftale. Den nuværende Market Maker aftale med Danske Bank, som blev etableret i december 2019, ophører således med virkning pr. 31. december 2025.
Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Kontaktinformation
Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33