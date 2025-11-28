SKAKO A/S opsiger Market Maker aftale med Danske Bank

                                Faaborg, den 28. november 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 13/2025
                
        
SKAKO A/S opsiger Market Maker aftale med Danske Bank

SKAKO A/S ("SKAKO") har den 28. november 2025 opsagt aftalen med Danske Bank om, at Danske Bank skal agere som Market Maker for SKAKO-aktien.

Ledelsen i SKAKO har efter frasalget af SKAKO Vibration vurderet betydningen af selskabets Market Maker aftale og i den forbindelse besluttet, at handel med selskabets aktier fra og med 1. Januar 2026 skal ske uden den etablerede Market Maker aftale. Den nuværende Market Maker aftale med Danske Bank, som blev etableret i december 2019, ophører således med virkning pr. 31. december 2025.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand

Kontaktinformation

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33


