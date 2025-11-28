Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Værdipapirfonden Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 21/2025)
De tekniske udfordringer er nu løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af alle afdelinger.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
| Source: Værdipapirfonden Sydinvest Værdipapirfonden Sydinvest
(Selskabsmeddelelse 20/2025) På grund af tekniske udfordringer anmodes om suspension af alle afdelinger. Med venlig hilsen Syd Fund Management A/S Tlf. 74 37 33 00 ...Read More