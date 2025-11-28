Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Værdipapirfonden Sydinvest.

 | Source: Værdipapirfonden Sydinvest Værdipapirfonden Sydinvest


(Selskabsmeddelelse 21/2025)

De tekniske udfordringer er nu løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af alle afdelinger.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00


