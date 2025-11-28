AB „Pieno žvaigždės“ 2025 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2025 metų pirmus devynis mėnesius buvo 167,5 mln. EUR arba 5,2% didesni nei prieš metus (2024 m. devynių mėn. pardavimų pajamos siekė 159,2 mln. EUR).

EBITDA per 2025 metų pirmus devynis mėnesius buvo 10,9 mln. EUR, lyginant su 16,7 mln. EUR EBITDA prieš metus.


Per 2025 metų pirmus devynis mėnesius bendrovė uždirbo 5,7 mln. EUR grynojo pelno. Per 2024 metų pirmus devynis mėnesius bendrovė buvo uždirbusi 11,5 mln. EUR grynojo pelno.


