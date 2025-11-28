Nordic Fibreboard AS 2025. aasta III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne





JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis 1,99 miljonit eurot, mis oli 2,5% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Nordic Fibreboard 3. kvartali müügitulu tulenes Kontserni peamisest tegevusalast, milleks on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 3. kvartalis positiivne 94 tuhat eurot, EBITDA rentaablus positiivne 5% (2024. aasta 3. kvartali EBITDA negatiivne 19 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus negatiivne 1%). Võrreldes 2024. aasta 3. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal 16%-lt 2025. aasta 3. kvartalis 24%-le, mis näitab, et Kontserni 2025. aasta 3. kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud.

Finantskulud, mis koosnesid intressikuludest, 2025. aasta 3. kvartalis olid 43 tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis 113 tuhat eurot, koosnesid intressikuludest summas 53 tuhat eurot ning Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest summas 60 tuhat eurot).

Kontserni 2025. aasta 3. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 77 tuhat eurot (2025. aasta 3. kvartalis puhaskahjum 263 tuhat eurot).

Juhatus hindab Kontserni tulemusi peamiselt ärikasumi ja EBITDA alusel. Teise mõõdikuna jälgib juhatus müügitulu. Kontsern määratleb EBITDA-d kui kasumit enne erakorralisi muid ärikulusid ja neto finantskulusid ning maksu-, kulumi ja väärtuse languse kulusid. Erakorraliste muude ärikuludena on Kontsern käsitlenud ühekordseid kulusid, mis ei ole tekkinud tavapärase äritegevuse käigus, vaid on tekkinud mõnest erakorralisest asjaolust. EBITDA ei ole IFRS-is määratletud tulemuslikkuse näitaja. Kontserni EBITDA määratlus ei pruugi olla võrreldav teiste majandusüksuste sarnase nimetusega ärikasumi näitajate ja avalikustatavate andmetega.

Finantssuhtarvud

Kasumiaruanne tuh EUR III kv 2025 III kv 2024 9k 2025 9k 2024 Müügitulu 1 988 1 938 5 592 6 078 EBITDA 94 (19) (85) 251 EBITDA rentaablus 5% (1%) (2%) 4% Ärikasum/-kahjum (34) (150) (473) (139) Ärirentaablus (2%) (8%) (8%) (2%) Puhaskasum/-kahjum (77) (263) (574) (358) Puhasrentaablus (4%) (14%) (10%) (6%) tuh EUR Bilanss 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 Koguvarad 9 188 8 252 8 780 8 505 Koguvarade puhasrentaablus (6%) (10%) (4%) (8%) Omakapital 3 042 3 616 4 044 4 402 Omakapitali puhasrentaablus (19%) (22%) (9%) (16%) Võlakordaja 67% 56% 54% 48% Aktsia 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 Aktsia viimane hind (EUR)* 0,70 0,90 0,93 0,90 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,22) (0,17) (0,11) (0,15) Hind-tulu (PE) suhtarv (3,15) (5,15) (8,84) (5,93) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,68 0,80 0,90 0,98 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,04 1,12 1,03 0,92 Turukapitalisatsioon (tuh EUR) 3 149 4 049 4 184 4 049 Aktsiate arv (tk) 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

Kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaatide tootmine ja müük toimub Nordic Fibreboard AS tütarettevõttes Nordic Fibreboard Ltd OÜ. Puitkiudplaadi müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis 1,99 miljonit eurot (2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Müügitulu on püsinud valdavalt eelmise aasta tasemel. Vähene kasv tulenes peamiselt Soome turu marginaalsest kasvust kolmandas kvartalis ning võrreldes eelmise aastaga on täheldatav aktiivsuse suurenemine kaugematel turgudel. Lisandunud on uusi kliente riikidest, kuhu 2024. aasta kolmandas kvartalis müüki ei toimunud.

Puitkiudplaadi 2025. aasta 3. kvartali EBITDA oli positiivne 122 tuhat eurot, (2024. aasta 3. kvartalis negatiivne 19 tuhat eurot). Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 48 tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis puhaskahjum 262 tuhat eurot).

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt

tuh EUR III kv 2025 III kv 2024 9k 2025 9k 2024 Euroopa Liit 1 847 1 789 5 263 5 588 Aafrika 50 89 149 255 Aasia 44 17 73 102 Lähis-Ida 27 41 41 96 Teised regioonid 20 0 63 14 KOKKU 1 988 1 936 5 589 6 055





Kinnisvara haldus

Kõrvaltegevusena omab ja haldab Kontsern Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat kinnistut, millele on kehtestatud detailplaneering elukondliku kinnisvara arendamiseks. Varasemalt omas ja haldas Suur-Jõe 48 kinnistut Nordic Fibreboard AS 100% osalusega tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ, kuid 30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS oli ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemise kuupäev oli 01.06.2025 ning ühinemise tulemusena on Suur-Jõe 48 kinnistu otseseks omanikuks ja haldajaks Nordic Fibreboard AS.

2025. aasta 3. kvartalis kinnisvarahaldusest müügitulu ei saadud (2024. aasta 3. kvartalis 2 tuhat eurot), 2025. aasta 9 kuu jooksul oli müügitulu kinnisvarahaldusest 2 tuhat eurot (2024. aasta 9 kuud: 23 tuhat eurot).

Admirali kvartali arendusprojekti projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitusload on väljastatud kvartalisisestele teedele ja tehnovõrkudele ning korterelamutele aadressil Admirali 1/3. Uute korterelamute aadressidel Admirali 5/7 ja Admirali 9/11 eelprojektid ning olemasoleva büroohoone rekonstrueerimisprojekt aadressil Suur-Jõe 48 on menetluses ehitusloa saamiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.09.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,19 miljonit eurot (30.09.2024: 8,78 miljonit eurot). Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,04 miljonit eurot seisuga 30.09.2025 (30.09.2024: 0,92 miljonit eurot). Varud seisuga 30.09.2025 olid 1,33 miljonit eurot (30.09.2024: 0,87 miljonit eurot) ning Kontserni põhivarad kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,81 miljonit eurot (30.09.2024: 6,98 miljonit eurot).

Kontserni kohustised kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,15 miljonit eurot (30.09.2024: 4,74 miljonit eurot). Võlad ja ettemaksed olid kokku 1,62 miljonit eurot (30.09.2024: 1,11 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele seisuga 30.09.2025 oli 1,25 miljonit eurot (30.09.2024: 0,77 miljonit eurot). Laenukohustised olid 30.09.2025 seisuga 4,39 miljonit eurot (30.09.2024: 3,51 miljonit eurot), eraldised endistele töötajatele ning muud kohustised olid 30.09.2025 seisuga 0,14 miljonit eurot (30.09.2024: 0,12 miljonit eurot).

Nordic Fibreboard konsolideeritud rahavoog äritegevusest 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli negatiivne summas 553 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: negatiivne rahavoog 102 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul väljaminev rahavoog summas 156 tuhat eurot, mis koosnes TPD aktsiate müügist ning tehtud investeeringutest tootmisvaradesse ja kinnisvarainvesteeringute objektidesse (2024. aasta esimesed üheksa kuud: väljaminev rahavoog 193 tuhat eurot. Finantseerimistegevusest oli 2025. aasta esimese üheksa kuu kestel sissetulev rahavoog summas 666 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 296 tuhat eurot). 2025. aasta esimese üheksa kuu netorahavoo tulemuseks oli väljaminev rahavoog 43 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 1 tuhat eurot).





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2024 Raha ja raha ekvivalendid 10 53 8 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 041 571 921 Varud (Lisa 3) 1 326 624 872 Kokku käibevarad 2 377 1 248 1 801 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 516 2 380 2 309 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 0 499 431 Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5) 4 293 4 122 4 236 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 2 3 3 Kokku põhivarad 6 811 7 004 6 979 KOKKU VARAD 9 188 8 252 8 780 Võlakohustised (Lisa 8) 747 1 111 652 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 620 788 1 109 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 5 21 5 Kokku lühiajalised kohustised 2 372 1 920 1 766 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 3 643 2 613 2 859 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 94 94 111 Muud pikaajalised kohustised 37 9 0 Kokku pikaajalised kohustised 3 774 2 716 2 970 Kokku kohustised 6 146 4 636 4 736 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 Kohustuslik reservkapital 45 45 45 Jaotamata kasum 2 547 3 121 3 549 Kokku omakapital 3 042 3 616 4 044 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 9 188 8 252 8 780





KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

tuh EUR III kv 2025 III kv 2024 9k 2025 9k 2024 Müügitulu 1 988 1 938 5 592 6 078 Müüdud toodangu kulu (Lisa 13) (1 635) (1 766) (4 983) (5 235) Brutokasum 353 172 609 843 Turustuskulud (Lisa 15) (268) (249) (741) (725) Üldhalduskulud (Lisa 16) (115) (69) (341) (260) Muud äritulud (Lisa 18) 0 0 13 8 Muud ärikulud (Lisa 18) (4) (4) (13) (5) Ärikahjum (34) (150) (473) (139) Finantstulud (Lisa 19) 0 0 40 0 Finantskulud (Lisa 19) (43) (113) (141) (219) KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (77) (263) (574) (358) ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU (77) (263) (574) (358) Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,02) (0,06) (0,13) (0,08) Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,02) (0,06) (0,13) (0,08)





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR 9k 2025 9k 2024 Äritegevuse rahavood Ärikasum (-kahjum) (473) (139) Korrigeerimised: Kulum (Lisa 5; 6) 389 390 Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) (470) (387) Varude muutus (Lisa 3) (702) (144) Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) 860 353 Eraldiste muutus (Lisa 10) (16) (16) Äritegevusega genereeritud rahavood (412) 57 Intressimaksed (Lisa 8; 19) (131) (153) Muud finantstulud ja -kulud (10) (6) Äritegevuse rahavood kokku (553) (102) Investeerimistegevuse rahavood Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6) (559) (153) Kinnisvarainvesteeringu kapitaliseeritud kulutused (Lisa 4) (136) (40) Finantsvarade müük (Lisa 7) 539 0 Investeerimistegevuse rahavood kokku (156) (193) Finantseerimistegevuse rahavood Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) (166) (157) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) 830 200 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) (18) (17) Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) 20 270 Finantseerimistegevuse rahavood kokku 666 296 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (43) 1 RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES 53 7 RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS 10 8



Enel Äkke

Juhatuse liige

+372 55525550

group@nordicfibrebaord.com

Manus