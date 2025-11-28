Nordic Fibreboard AS 2025. aasta III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis 1,99 miljonit eurot, mis oli 2,5% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Nordic Fibreboard 3. kvartali müügitulu tulenes Kontserni peamisest tegevusalast, milleks on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 3. kvartalis positiivne 94 tuhat eurot, EBITDA rentaablus positiivne 5% (2024. aasta  3. kvartali EBITDA  negatiivne 19 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus negatiivne 1%). Võrreldes 2024. aasta 3. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal 16%-lt 2025. aasta 3. kvartalis 24%-le, mis näitab, et Kontserni 2025. aasta 3. kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud.

Finantskulud, mis koosnesid intressikuludest, 2025. aasta 3. kvartalis olid 43 tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis 113 tuhat eurot, koosnesid intressikuludest summas 53 tuhat eurot ning Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest summas 60 tuhat eurot).

Kontserni 2025. aasta 3. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 77 tuhat eurot (2025. aasta 3. kvartalis puhaskahjum 263 tuhat eurot).

Juhatus hindab Kontserni tulemusi peamiselt ärikasumi ja EBITDA alusel. Teise mõõdikuna jälgib juhatus müügitulu. Kontsern määratleb EBITDA-d kui kasumit enne erakorralisi muid ärikulusid ja neto finantskulusid ning maksu-, kulumi ja väärtuse languse kulusid. Erakorraliste muude ärikuludena on Kontsern käsitlenud ühekordseid kulusid, mis ei ole tekkinud tavapärase äritegevuse käigus, vaid on tekkinud mõnest erakorralisest asjaolust. EBITDA ei ole IFRS-is määratletud tulemuslikkuse näitaja. Kontserni EBITDA määratlus ei pruugi olla võrreldav teiste majandusüksuste sarnase nimetusega ärikasumi näitajate ja avalikustatavate andmetega.

Finantssuhtarvud

Kasumiaruanne    
tuh EURIII kv 2025III kv 20249k 20259k 2024
Müügitulu1 9881 9385 5926 078
EBITDA94(19)(85)251
EBITDA rentaablus5% (1%) (2%)4%
Ärikasum/-kahjum(34)(150)(473)(139)
Ärirentaablus (2%) (8%) (8%) (2%)
Puhaskasum/-kahjum(77)(263)(574)(358)
Puhasrentaablus (4%) (14%) (10%) (6%)
     
     
tuh EUR    
Bilanss30.09.202531.12.202430.09.202431.12.2023
Koguvarad9 1888 2528 7808 505
Koguvarade puhasrentaablus (6%) (10%) (4%) (8%)
Omakapital3 0423 6164 0444 402
Omakapitali puhasrentaablus (19%) (22%) (9%) (16%)
Võlakordaja67%56%54%48%
     
     
     
     
Aktsia30.09.202531.12.202430.09.202431.12.2023
Aktsia viimane hind (EUR)*0,700,900,930,90
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)(0,22)(0,17)(0,11)(0,15)
Hind-tulu (PE) suhtarv(3,15)(5,15)(8,84)(5,93)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)0,680,800,900,98
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe1,041,121,030,92
Turukapitalisatsioon (tuh EUR)3 1494 0494 1844 049
Aktsiate arv (tk)4 499 0614 499 0614 499 0614 499 061

Kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaatide tootmine ja müük toimub Nordic Fibreboard AS tütarettevõttes Nordic Fibreboard Ltd OÜ. Puitkiudplaadi müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis 1,99 miljonit eurot (2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Müügitulu on püsinud valdavalt eelmise aasta tasemel. Vähene kasv tulenes peamiselt Soome turu marginaalsest kasvust kolmandas kvartalis ning võrreldes eelmise aastaga on täheldatav aktiivsuse suurenemine kaugematel turgudel. Lisandunud on uusi kliente riikidest, kuhu 2024. aasta kolmandas kvartalis müüki ei toimunud.

Puitkiudplaadi 2025. aasta 3. kvartali EBITDA oli positiivne 122 tuhat eurot, (2024. aasta 3. kvartalis negatiivne 19 tuhat eurot).  Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 48 tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis puhaskahjum 262 tuhat eurot).

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt

tuh EURIII kv 2025III kv 20249k 20259k 2024
Euroopa Liit1 8471 7895 2635 588
Aafrika5089149255
Aasia441773102
Lähis-Ida27414196
Teised regioonid2006314
KOKKU1 9881 9365 5896 055


Kinnisvara haldus

Kõrvaltegevusena omab ja haldab Kontsern Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat kinnistut, millele on kehtestatud detailplaneering elukondliku kinnisvara arendamiseks. Varasemalt omas ja haldas Suur-Jõe 48 kinnistut Nordic Fibreboard AS 100% osalusega tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ, kuid 30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS oli ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemise kuupäev oli 01.06.2025 ning ühinemise tulemusena on Suur-Jõe 48 kinnistu otseseks omanikuks ja haldajaks Nordic Fibreboard AS.

2025. aasta 3. kvartalis kinnisvarahaldusest müügitulu ei saadud (2024. aasta 3. kvartalis 2 tuhat eurot), 2025. aasta 9 kuu jooksul oli müügitulu kinnisvarahaldusest 2 tuhat eurot (2024. aasta 9 kuud: 23 tuhat eurot).

Admirali kvartali arendusprojekti projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitusload on väljastatud kvartalisisestele teedele ja tehnovõrkudele ning korterelamutele aadressil Admirali 1/3. Uute korterelamute aadressidel Admirali 5/7 ja Admirali 9/11 eelprojektid ning olemasoleva büroohoone rekonstrueerimisprojekt aadressil Suur-Jõe 48 on menetluses ehitusloa saamiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.09.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,19 miljonit eurot (30.09.2024: 8,78 miljonit eurot). Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,04 miljonit eurot seisuga 30.09.2025 (30.09.2024: 0,92 miljonit eurot). Varud seisuga 30.09.2025 olid 1,33 miljonit eurot (30.09.2024: 0,87 miljonit eurot) ning Kontserni põhivarad kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,81 miljonit eurot (30.09.2024: 6,98 miljonit eurot).

Kontserni kohustised kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,15 miljonit eurot (30.09.2024: 4,74 miljonit eurot). Võlad ja ettemaksed olid kokku 1,62 miljonit eurot (30.09.2024: 1,11 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele seisuga 30.09.2025 oli 1,25 miljonit eurot (30.09.2024: 0,77 miljonit eurot). Laenukohustised olid 30.09.2025 seisuga 4,39 miljonit eurot (30.09.2024: 3,51 miljonit eurot), eraldised endistele töötajatele ning muud kohustised olid 30.09.2025 seisuga 0,14 miljonit eurot (30.09.2024: 0,12 miljonit eurot).

Nordic Fibreboard konsolideeritud rahavoog äritegevusest 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli negatiivne summas 553 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: negatiivne rahavoog 102 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli  2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul väljaminev rahavoog summas 156 tuhat eurot, mis koosnes TPD aktsiate müügist ning tehtud investeeringutest tootmisvaradesse ja kinnisvarainvesteeringute objektidesse (2024. aasta esimesed üheksa kuud: väljaminev rahavoog 193 tuhat eurot. Finantseerimistegevusest oli 2025. aasta esimese üheksa kuu kestel sissetulev rahavoog summas 666 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 296 tuhat eurot). 2025. aasta esimese üheksa kuu netorahavoo tulemuseks oli väljaminev rahavoog 43 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 1 tuhat eurot).

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR30.09.202531.12.202430.09.2024
Raha ja raha ekvivalendid10538
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2)1 041571921
Varud (Lisa 3)1 326624872
Kokku käibevarad2 3771 2481 801
    
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4)2 5162 3802 309
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7)0499431
Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5)4 2934 1224 236
Immateriaalne põhivara (Lisa 6)233
Kokku põhivarad6 8117 0046 979
    
KOKKU VARAD9 1888 2528 780
    
Võlakohustised (Lisa 8)7471 111652
Võlad ja ettemaksed (Lisa 9)1 6207881 109
Lühiajalised eraldised (Lisa 10)5215
Kokku lühiajalised kohustised2 3721 9201 766
    
Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8)3 6432 6132 859
Pikaajalised eraldised (Lisa 10)9494111
Muud pikaajalised kohustised3790
Kokku pikaajalised kohustised3 7742 7162 970
Kokku kohustised6 1464 6364 736
    
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11)450450450
Kohustuslik reservkapital454545
Jaotamata kasum2 5473 1213 549
Kokku omakapital3 0423 6164 044
    
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL9 1888 2528 780


KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

tuh EURIII kv 2025III kv 20249k 20259k 2024
Müügitulu 1 9881 9385 5926 078
Müüdud toodangu kulu (Lisa 13)(1 635)(1 766)(4 983)(5 235)
Brutokasum 353172609843
     
Turustuskulud (Lisa 15)(268)(249)(741)(725)
Üldhalduskulud (Lisa 16)(115)(69)(341)(260)
Muud äritulud (Lisa 18)00138
Muud ärikulud (Lisa 18)(4)(4)(13)(5)
Ärikahjum(34)(150)(473)(139)
     
Finantstulud (Lisa 19)00400
Finantskulud (Lisa 19)(43)(113)(141)(219)
KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST(77)(263)(574)(358)
     
ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU(77)(263)(574)(358)
     
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)(0,02)(0,06)(0,13)(0,08)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)(0,02)(0,06)(0,13)(0,08)


KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR9k 20259k 2024
Äritegevuse rahavood  
Ärikasum (-kahjum)(473)(139)
Korrigeerimised:  
Kulum (Lisa 5; 6)389390
Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2)(470)(387)
Varude muutus (Lisa 3)(702)(144)
Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9)860353
Eraldiste muutus (Lisa 10)(16)(16)
Äritegevusega genereeritud rahavood(412)57
Intressimaksed (Lisa 8; 19)(131)(153)
Muud finantstulud ja -kulud (10)(6)
Äritegevuse rahavood kokku(553)(102)
   
Investeerimistegevuse rahavood  
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6)(559)(153)
Kinnisvarainvesteeringu kapitaliseeritud kulutused (Lisa 4)(136)(40)
Finantsvarade müük (Lisa 7)5390
Investeerimistegevuse rahavood kokku(156)(193)
   
Finantseerimistegevuse rahavood  
Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8)(166)(157)
Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8)830200
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8)(18)(17)
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8)20270
Finantseerimistegevuse rahavood kokku666296
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS(43)1
RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES537
RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS108


 Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
group@nordicfibrebaord.com

