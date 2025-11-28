Nordic Fibreboard AS 2025. aasta III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA ARUANNE
Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis 1,99 miljonit eurot, mis oli 2,5% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Nordic Fibreboard 3. kvartali müügitulu tulenes Kontserni peamisest tegevusalast, milleks on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük.
Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 3. kvartalis positiivne 94 tuhat eurot, EBITDA rentaablus positiivne 5% (2024. aasta 3. kvartali EBITDA negatiivne 19 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus negatiivne 1%). Võrreldes 2024. aasta 3. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal 16%-lt 2025. aasta 3. kvartalis 24%-le, mis näitab, et Kontserni 2025. aasta 3. kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud.
Finantskulud, mis koosnesid intressikuludest, 2025. aasta 3. kvartalis olid 43 tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis 113 tuhat eurot, koosnesid intressikuludest summas 53 tuhat eurot ning Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest summas 60 tuhat eurot).
Kontserni 2025. aasta 3. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 77 tuhat eurot (2025. aasta 3. kvartalis puhaskahjum 263 tuhat eurot).
Juhatus hindab Kontserni tulemusi peamiselt ärikasumi ja EBITDA alusel. Teise mõõdikuna jälgib juhatus müügitulu. Kontsern määratleb EBITDA-d kui kasumit enne erakorralisi muid ärikulusid ja neto finantskulusid ning maksu-, kulumi ja väärtuse languse kulusid. Erakorraliste muude ärikuludena on Kontsern käsitlenud ühekordseid kulusid, mis ei ole tekkinud tavapärase äritegevuse käigus, vaid on tekkinud mõnest erakorralisest asjaolust. EBITDA ei ole IFRS-is määratletud tulemuslikkuse näitaja. Kontserni EBITDA määratlus ei pruugi olla võrreldav teiste majandusüksuste sarnase nimetusega ärikasumi näitajate ja avalikustatavate andmetega.
Finantssuhtarvud
|Kasumiaruanne
|tuh EUR
|III kv 2025
|III kv 2024
|9k 2025
|9k 2024
|Müügitulu
|1 988
|1 938
|5 592
|6 078
|EBITDA
|94
|(19)
|(85)
|251
|EBITDA rentaablus
|5%
|(1%)
|(2%)
|4%
|Ärikasum/-kahjum
|(34)
|(150)
|(473)
|(139)
|Ärirentaablus
|(2%)
|(8%)
|(8%)
|(2%)
|Puhaskasum/-kahjum
|(77)
|(263)
|(574)
|(358)
|Puhasrentaablus
|(4%)
|(14%)
|(10%)
|(6%)
|tuh EUR
|Bilanss
|30.09.2025
|31.12.2024
|30.09.2024
|31.12.2023
|Koguvarad
|9 188
|8 252
|8 780
|8 505
|Koguvarade puhasrentaablus
|(6%)
|(10%)
|(4%)
|(8%)
|Omakapital
|3 042
|3 616
|4 044
|4 402
|Omakapitali puhasrentaablus
|(19%)
|(22%)
|(9%)
|(16%)
|Võlakordaja
|67%
|56%
|54%
|48%
|Aktsia
|30.09.2025
|31.12.2024
|30.09.2024
|31.12.2023
|Aktsia viimane hind (EUR)*
|0,70
|0,90
|0,93
|0,90
|Puhaskasum aktsia kohta (EUR)
|(0,22)
|(0,17)
|(0,11)
|(0,15)
|Hind-tulu (PE) suhtarv
|(3,15)
|(5,15)
|(8,84)
|(5,93)
|Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)
|0,68
|0,80
|0,90
|0,98
|Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe
|1,04
|1,12
|1,03
|0,92
|Turukapitalisatsioon (tuh EUR)
|3 149
|4 049
|4 184
|4 049
|Aktsiate arv (tk)
|4 499 061
|4 499 061
|4 499 061
|4 499 061
Kiudplaadi tootmine ja müük
Puitkiudplaatide tootmine ja müük toimub Nordic Fibreboard AS tütarettevõttes Nordic Fibreboard Ltd OÜ. Puitkiudplaadi müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis 1,99 miljonit eurot (2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Müügitulu on püsinud valdavalt eelmise aasta tasemel. Vähene kasv tulenes peamiselt Soome turu marginaalsest kasvust kolmandas kvartalis ning võrreldes eelmise aastaga on täheldatav aktiivsuse suurenemine kaugematel turgudel. Lisandunud on uusi kliente riikidest, kuhu 2024. aasta kolmandas kvartalis müüki ei toimunud.
Puitkiudplaadi 2025. aasta 3. kvartali EBITDA oli positiivne 122 tuhat eurot, (2024. aasta 3. kvartalis negatiivne 19 tuhat eurot). Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 48 tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis puhaskahjum 262 tuhat eurot).
Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt
|tuh EUR
|III kv 2025
|III kv 2024
|9k 2025
|9k 2024
|Euroopa Liit
|1 847
|1 789
|5 263
|5 588
|Aafrika
|50
|89
|149
|255
|Aasia
|44
|17
|73
|102
|Lähis-Ida
|27
|41
|41
|96
|Teised regioonid
|20
|0
|63
|14
|KOKKU
|1 988
|1 936
|5 589
|6 055
Kinnisvara haldus
Kõrvaltegevusena omab ja haldab Kontsern Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat kinnistut, millele on kehtestatud detailplaneering elukondliku kinnisvara arendamiseks. Varasemalt omas ja haldas Suur-Jõe 48 kinnistut Nordic Fibreboard AS 100% osalusega tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ, kuid 30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS oli ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemise kuupäev oli 01.06.2025 ning ühinemise tulemusena on Suur-Jõe 48 kinnistu otseseks omanikuks ja haldajaks Nordic Fibreboard AS.
2025. aasta 3. kvartalis kinnisvarahaldusest müügitulu ei saadud (2024. aasta 3. kvartalis 2 tuhat eurot), 2025. aasta 9 kuu jooksul oli müügitulu kinnisvarahaldusest 2 tuhat eurot (2024. aasta 9 kuud: 23 tuhat eurot).
Admirali kvartali arendusprojekti projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitusload on väljastatud kvartalisisestele teedele ja tehnovõrkudele ning korterelamutele aadressil Admirali 1/3. Uute korterelamute aadressidel Admirali 5/7 ja Admirali 9/11 eelprojektid ning olemasoleva büroohoone rekonstrueerimisprojekt aadressil Suur-Jõe 48 on menetluses ehitusloa saamiseks.
Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne
Seisuga 30.09.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,19 miljonit eurot (30.09.2024: 8,78 miljonit eurot). Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,04 miljonit eurot seisuga 30.09.2025 (30.09.2024: 0,92 miljonit eurot). Varud seisuga 30.09.2025 olid 1,33 miljonit eurot (30.09.2024: 0,87 miljonit eurot) ning Kontserni põhivarad kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,81 miljonit eurot (30.09.2024: 6,98 miljonit eurot).
Kontserni kohustised kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,15 miljonit eurot (30.09.2024: 4,74 miljonit eurot). Võlad ja ettemaksed olid kokku 1,62 miljonit eurot (30.09.2024: 1,11 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele seisuga 30.09.2025 oli 1,25 miljonit eurot (30.09.2024: 0,77 miljonit eurot). Laenukohustised olid 30.09.2025 seisuga 4,39 miljonit eurot (30.09.2024: 3,51 miljonit eurot), eraldised endistele töötajatele ning muud kohustised olid 30.09.2025 seisuga 0,14 miljonit eurot (30.09.2024: 0,12 miljonit eurot).
Nordic Fibreboard konsolideeritud rahavoog äritegevusest 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli negatiivne summas 553 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: negatiivne rahavoog 102 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul väljaminev rahavoog summas 156 tuhat eurot, mis koosnes TPD aktsiate müügist ning tehtud investeeringutest tootmisvaradesse ja kinnisvarainvesteeringute objektidesse (2024. aasta esimesed üheksa kuud: väljaminev rahavoog 193 tuhat eurot. Finantseerimistegevusest oli 2025. aasta esimese üheksa kuu kestel sissetulev rahavoog summas 666 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 296 tuhat eurot). 2025. aasta esimese üheksa kuu netorahavoo tulemuseks oli väljaminev rahavoog 43 tuhat eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 1 tuhat eurot).
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|tuh EUR
|30.09.2025
|31.12.2024
|30.09.2024
|Raha ja raha ekvivalendid
|10
|53
|8
|Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2)
|1 041
|571
|921
|Varud (Lisa 3)
|1 326
|624
|872
|Kokku käibevarad
|2 377
|1 248
|1 801
|Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4)
|2 516
|2 380
|2 309
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7)
|0
|499
|431
|Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5)
|4 293
|4 122
|4 236
|Immateriaalne põhivara (Lisa 6)
|2
|3
|3
|Kokku põhivarad
|6 811
|7 004
|6 979
|KOKKU VARAD
|9 188
|8 252
|8 780
|Võlakohustised (Lisa 8)
|747
|1 111
|652
|Võlad ja ettemaksed (Lisa 9)
|1 620
|788
|1 109
|Lühiajalised eraldised (Lisa 10)
|5
|21
|5
|Kokku lühiajalised kohustised
|2 372
|1 920
|1 766
|Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8)
|3 643
|2 613
|2 859
|Pikaajalised eraldised (Lisa 10)
|94
|94
|111
|Muud pikaajalised kohustised
|37
|9
|0
|Kokku pikaajalised kohustised
|3 774
|2 716
|2 970
|Kokku kohustised
|6 146
|4 636
|4 736
|Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11)
|450
|450
|450
|Kohustuslik reservkapital
|45
|45
|45
|Jaotamata kasum
|2 547
|3 121
|3 549
|Kokku omakapital
|3 042
|3 616
|4 044
|KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
|9 188
|8 252
|8 780
KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE
|tuh EUR
|III kv 2025
|III kv 2024
|9k 2025
|9k 2024
|Müügitulu
|1 988
|1 938
|5 592
|6 078
|Müüdud toodangu kulu (Lisa 13)
|(1 635)
|(1 766)
|(4 983)
|(5 235)
|Brutokasum
|353
|172
|609
|843
|Turustuskulud (Lisa 15)
|(268)
|(249)
|(741)
|(725)
|Üldhalduskulud (Lisa 16)
|(115)
|(69)
|(341)
|(260)
|Muud äritulud (Lisa 18)
|0
|0
|13
|8
|Muud ärikulud (Lisa 18)
|(4)
|(4)
|(13)
|(5)
|Ärikahjum
|(34)
|(150)
|(473)
|(139)
|Finantstulud (Lisa 19)
|0
|0
|40
|0
|Finantskulud (Lisa 19)
|(43)
|(113)
|(141)
|(219)
|KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST
|(77)
|(263)
|(574)
|(358)
|ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU
|(77)
|(263)
|(574)
|(358)
|Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)
|(0,02)
|(0,06)
|(0,13)
|(0,08)
|Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)
|(0,02)
|(0,06)
|(0,13)
|(0,08)
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
|tuh EUR
|9k 2025
|9k 2024
|Äritegevuse rahavood
|Ärikasum (-kahjum)
|(473)
|(139)
|Korrigeerimised:
|Kulum (Lisa 5; 6)
|389
|390
|Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2)
|(470)
|(387)
|Varude muutus (Lisa 3)
|(702)
|(144)
|Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9)
|860
|353
|Eraldiste muutus (Lisa 10)
|(16)
|(16)
|Äritegevusega genereeritud rahavood
|(412)
|57
|Intressimaksed (Lisa 8; 19)
|(131)
|(153)
|Muud finantstulud ja -kulud
|(10)
|(6)
|Äritegevuse rahavood kokku
|(553)
|(102)
|Investeerimistegevuse rahavood
|Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6)
|(559)
|(153)
|Kinnisvarainvesteeringu kapitaliseeritud kulutused (Lisa 4)
|(136)
|(40)
|Finantsvarade müük (Lisa 7)
|539
|0
|Investeerimistegevuse rahavood kokku
|(156)
|(193)
|Finantseerimistegevuse rahavood
|Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8)
|(166)
|(157)
|Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8)
|830
|200
|Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8)
|(18)
|(17)
|Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8)
|20
|270
|Finantseerimistegevuse rahavood kokku
|666
|296
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS
|(43)
|1
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES
|53
|7
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS
|10
|8
Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
group@nordicfibrebaord.com
Manus