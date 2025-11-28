Le gouvernement fédéral poursuit ses investissements dans le secteur de la fusion afin de créer un centre dédié à l'énergie de fusion

PICKERING, Ontario, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée, une société d'État fédérale, continue de développer un secteur de la fusion florissant au Canada en créant un centre pour l'énergie de fusion avec les Laboratoires nucléaires canadiens, Ontario Power Generation et Stellarex. Cette collaboration permettra de créer une plateforme nationale pour un écosystème canadien de fusion robuste et intégré, de développer des capacités nationales avancées en matière d'énergie de fusion et de faire progresser la recherche et le développement dans ce domaine au Canada. Le renforcement du leadership canadien dans le domaine de l'énergie de fusion s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à faire du Canada une superpuissance énergétique et l'économie la plus forte du G7.

« Grâce au nouveau Centre d'excellence en fusion, le Canada et l'Ontario franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de notre secteur de l'énergie nucléaire, a déclaré Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Notre nouveau gouvernement est fier de travailler avec la province pour soutenir les investissements canadiens qui élargiront notre recherche en matière d'énergie propre et feront croître notre secteur de l'énergie de fusion. »

D'autres partenaires et contributeurs devraient se joindre au Centre pour l'énergie de fusion et élargir la portée à d'autres organisations du secteur privé et de la recherche.

« Les chercheurs de renommée mondiale de l'Ontario propulsent le secteur de l'énergie dans une nouvelle ère d'énergie propre », a déclaré Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. « Grâce à cet investissement, notre gouvernement tire parti de la position de notre province en tant que puissance nucléaire pour alimenter les découvertes en matière d'énergie de fusion qui feront progresser nos industries, renforceront notre main-d'œuvre dans le secteur de l'énergie et protégeront l'Ontario. »

« L’Ontario s’affirme comme pionnier du nucléaire, en commençant par la technologie canadienne CANDU il y a plus de 50 ans jusqu’à la construction aujourd’hui du premier petit réacteur modulaire du G7, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines. Comme l’énergie de fusion représente la prochaine frontière de l’énergie propre disponible 24 heures sur 24, l’Ontario s’associe à Ontario Power Generation pour ouvrir de nouveau la voie en créant le Centre d’énergie de fusion. Plus que jamais, l’Ontario mise sur son avantage nucléaire en investissant dans le développement de l’énergie nucléaire de fusion — une source presque inépuisable d’énergie sans émissions pour les générations futures. »

La contribution du gouvernement fédéral provient du Plan de travail fédéral sur les activités de sciences et technologie nucléaires d'Énergie atomique du Canada limitée, avec un investissement de 33 millions de dollars en nature dans des projets de recherche liés à la fusion menés par les Laboratoires nucléaires canadiens. Ce programme relie les vastes capacités de recherche des Laboratoires nucléaires canadiens en matière de tritium, de fusion et de matériaux au Centre for Fusion Energy.

La province de l'Ontario, par l'intermédiaire d'Ontario Power Generation, investit également 19,5 millions de dollars, et la société de fusion Stellarex contribue à hauteur de 39 millions de dollars aux activités de développement et de déploiement de l'énergie de fusion. L'Ontario, par l'intermédiaire d'OPG, abrite la quasi-totalité du tritium commercial mondial, un sous-produit des réacteurs CANDU d'OPG, qui sert de combustible de fusion essentiel pour presque tous les modèles de réacteurs à fusion.

« La fusion est un défi scientifique mondial crucial à long terme, et le Canada a développé un certain nombre de capacités uniques qui nous permettront de jouer un rôle important dans son avenir », a déclaré Fred Dermarkar, président et directeur général d'Énergie atomique du Canada limitée. « Il est essentiel de travailler ensemble, à tous les niveaux de gouvernement et entre les institutions publiques, privées et universitaires, pour réaliser notre potentiel collectif. »

« Cet accord marque un moment passionnant pour l'énergie de fusion ici au Canada. Il témoigne de l'esprit d'exploration, d'innovation et de collaboration. Ce nouveau centre permet de mieux mettre en relation la vaste expérience et les capacités uniques au monde des LNC en matière de recherche sur le tritium et les matériaux avec les partenaires industriels qui cherchent à mettre en œuvre cette technologie prometteuse d'énergie propre », a souligné le Dr Stephen Bushby, vice-président, Science et technologie, LNC.

« OPG est depuis longtemps un chef de file de l'industrie nucléaire canadienne, et nous reconnaissons le rôle que la fusion pourrait jouer pour répondre aux besoins futurs de l'Ontario – et du monde entier – en matière d'énergie propre », a déclaré Kim Lauritsen, vice-présidente principale, Stratégie et croissance d'entreprise, OPG. « À mesure que cette technologie se rapproche de sa mise en œuvre commerciale, OPG, par l'intermédiaire de la CFE, s'efforcera de développer un écosystème national de fusion qui positionnera l'Ontario et le Canada comme des leaders dans cette technologie en plein essor. »

« L'expertise nucléaire du Canada et ses avantages concurrentiels uniques à l'échelle mondiale en font un endroit idéal pour accélérer le développement de l'énergie de fusion », a déclaré Spencer Pitcher, directeur général désigné de Stellarex. « Avec nos partenaires des gouvernements provincial et fédéral, Stellarex renforcera le savoir-faire du Canada en matière d'énergie de fusion, construira des prototypes d'énergie de fusion et préparera la main-d'œuvre nécessaire pour fournir de l'énergie de fusion au réseau. »

FAITS EN BREF

Le Centre pour l'énergie de fusion est un partenariat public-privé qui réunira les leaders du secteur des énergies propres, favorisera la coopération scientifique et fera du Canada une destination de choix pour les investissements dans la fusion.

Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire d'Énergie atomique du Canada et des Laboratoires nucléaires canadiens, contribue à hauteur de 33 millions de dollars à des activités de recherche sur trois ans.

Le Centre pour l'énergie de fusion est l'un des nombreux investissements dans l'énergie de fusion réalisés par Énergie atomique du Canada limitée et le gouvernement fédéral. Cela comprend le soutien à General Fusion et l'investissement dans Fusion Fuel Cycles, une coentreprise entre les Laboratoires nucléaires canadiens et Kyoto Fusioneering, qui poursuit la mise en place de l'installation d'essai UNITY-2 pour la démonstration du cycle du combustible de fusion, qui sera située dans les laboratoires de Chalk River d'Énergie atomique du Canada limitée.

Énergie atomique du Canada limitée et les Laboratoires nucléaires canadiens ont mis en place un écosystème au Canada et ont publié une première feuille de route stratégique nationale en collaboration avec l'industrie.

À propos d'Énergie atomique du Canada limitée

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d'État fédérale dont le mandat est de promouvoir les possibilités nucléaires pour le Canada. Fonctionnant selon un modèle de propriété publique et d'exploitation par un entrepreneur, mis en œuvre par son entrepreneur, Canadian Nuclear Laboratories, EACL favorise la science et la technologie nucléaires par l'intermédiaire de ses laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec le milieu universitaire et l'industrie privée pour faire progresser l'innovation nucléaire. Elle s'engage à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie des réacteurs CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, consultez le site www.aecl.ca.

À propos des Laboratoires nucléaires canadiens

En tant que premier laboratoire canadien de science et de technologie nucléaires, travaillant sous la direction d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), CNL est un chef de file mondial dans le développement de produits et de services innovants en matière de science et de technologie nucléaires. Guidé par une stratégie d'entreprise ambitieuse connue sous le nom de Vision 2030, CNL répond à trois priorités stratégiques d'importance nationale : restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens. En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent également de lien entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé au sens large et la communauté universitaire. Les LNC travaillent en collaboration avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services canadiens innovants vers une utilisation concrète, notamment dans les domaines de l'énergie sans carbone, des traitements contre le cancer et d'autres thérapies, des technologies de non-prolifération et des solutions de gestion des déchets.

À propos d'Ontario Power Generation

En tant que plus grand producteur d'électricité de l'Ontario et l'un des plus diversifiés d'Amérique du Nord, OPG investit dans les économies locales et emploie des milliers de personnes dans toute la province. OPG et son groupe de sociétés font progresser le développement de nouvelles technologies à faible émission de carbone, de projets de rénovation et d'initiatives d'électrification afin de répondre à la demande croissante d'une économie propre. Pour en savoir plus sur la manière dont l'entreprise met en œuvre ces initiatives tout en donnant la priorité aux personnes, aux partenariats et à la solidité des communautés, consultez le site OPG.com.

À propos de Stellarex

Stellarex Group Ltd est une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies de l'énergie de fusion. Ses fondateurs scientifiques cumulent plus de 120 ans d'expérience dans le domaine de la science et de l'ingénierie de la fusion et ont occupé des postes de direction dans les plus grands laboratoires de fusion au monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. La mission du groupe Stellarex est d'accélérer l'innovation, le développement et le déploiement de l'énergie de fusion, et de permettre l'avancement des technologies et des compétences nécessaires pour préparer le Canada à participer de manière compétitive et à valeur ajoutée à l'industrie mondiale de l'énergie de fusion.

