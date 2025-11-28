Squawka veröffentlicht Moneyball-Index: Rangliste bewertet, wie erfolgreich Premier League-Vereine Transferausgaben in Ergebnisse auf dem Spielfeld umsetzen

LONDON, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Moneyball-Index von Squawka bewertet die Vereine der Premier League der letzten fünf Spielzeiten (einschließlich 2025/26) danach, wie effizient sie ihre Netto-Transferausgaben in Leistungen auf dem Spielfeld umsetzen. Die Rangliste berücksichtigt 21 Mannschaften, die in mindestens drei Spielzeiten vertreten waren.

Wichtigste Ergebnisse

Gemessen an den erzielten Punkten und gewonnenen Titeln ist Manchester United laut Moneyball-Index einer der Vereine mit der geringsten Ausgabeneffizienz. Im Gegensatz dazu haben Manchester City und Liverpool im Verhältnis zu ihren Transferausgaben die größten Erfolge erzielt. Brighton, bekannt für seine beträchtlichen Gewinne dank seiner Rekrutierungsstrategie, führt den Index an.

Spitzenreiter des Index: Brighton (+10) rangiert auf Platz 1 in Sachen Effizienz.

(+10) rangiert auf Platz 1 in Sachen Effizienz. Manchester City (+6) und Liverpool (+4) haben ihre Nettoausgaben in konstante Erfolge auf dem Spielfeld umgesetzt.

(+6) und (+4) haben ihre Nettoausgaben in konstante Erfolge auf dem Spielfeld umgesetzt. Ineffiziente Ausgaben: Manchester United (-4) gehört gemessen an Punkten und gewonnenen Titeln zu den ineffizientesten Vereinen der Liga.

(-4) gehört gemessen an Punkten und gewonnenen Titeln zu den ineffizientesten Vereinen der Liga. Aston Villa (+8), Wolves (+4) und Everton (+4) übertreffen angesichts ihrer Ausgaben ebenfalls die Erwartungen.

(+8), (+4) und (+4) übertreffen angesichts ihrer Ausgaben ebenfalls die Erwartungen. Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2) und West Ham (-2) konnten ihre Ausgaben nicht mit Ergebnissen auf dem Spielfeld kompensieren.

(-1), (-1), (-2), (-2) und (-2) konnten ihre Ausgaben nicht mit Ergebnissen auf dem Spielfeld kompensieren. Bournemouth (-6), Burnley (-8) und Nottingham Forest (-9) weisen die niedrigsten Effizienzwerte im Index auf.

Methodik

Squawka bewertete jeden qualifizierten Verein anhand von zwei Kriterien : 1) Nettoausgaben und 2) Leistung (Liga-Punkte plus Pokal-Punkte wobei die Pokale nach Ansehen und Schwierigkeitsgrad gewichtet wurden ).

: 1) und 2) (Liga-Punkte plus wobei die Pokale ). Moneyball-Index = Performance-Rang minus Nettoausgaben-Rang. Ein positiver Wert bedeutet eine Überperformance, ein negativer Wert eine Underperformance im Verhältnis zu den Ausgaben .

= . Umfang: Umfasst die letzten fünf Spielzeiten , einschließlich 2025/26, und berücksichtigt 21 Vereine mit mindestens drei Spielzeiten innerhalb dieses Zeitraums .

Umfasst die letzten , einschließlich . Quellen: Transfermarkt für Transferzahlen; Gesamtpunktzahl korrekt zum 20. November 2025.

Kommentar

„Die Fans diskutieren über die Nettoausgaben, aber eigentlich zählt nur die Rendite“, so Tom Dutton, Head of Content bei Squawka. „Unser Moneyball-Index bewertet die Transferausgaben im Verhältnis zu Punkten und Pokalen, um zu zeigen, welche Vereine den größten Nutzen aus ihren Neuverpflichtungen ziehen.“

Lesen Sie die vollständige Analyse

Der komplette Index kann hier eingesehen werden: Premier League-Vereine nach Moneyball-Index: Das Verhältnis von Leistung und Nettoausgaben.

