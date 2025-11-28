Squawka publica el índice Moneyball: clasificación que mide la capacidad de los clubes de la Premier League para transformar el gasto de los traspasos en rendimientos deportivos

LONDRES, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El índice Moneyball de Squawka clasifica a los clubes de la Premier League tomando en cuenta las últimas cinco temporadas (incluida la 2025/26) según la eficiencia con la que transforman el gasto neto de los traspasos de jugadores en rendimientos deportivos. La clasificación incluye a 21 equipos que jugaron en al menos 3 temporadas.

Resultados clave

El índice Moneyball destaca al Manchester United como uno de los equipos menos eficientes de la liga en cuanto a gasto, según los puntos obtenidos y los trofeos ganados. Por el contrario, Manchester City y Liverpool tuvieron el mayor éxito en relación con los gastos en los traspasos. Brighton encabeza el índice y es conocido por generar importantes ganancias gracias a su estrategia de fichaje.

Principales puestos del índice: Brighton (+10) ocupa el primer puesto en eficiencia.

(+10) ocupa el primer puesto en eficiencia. Manchester City (+6) y Liverpool (+4) convirtieron su gasto neto en un éxito constante sobre el campo de juego.

(+6) y (+4) convirtieron su gasto neto en un éxito constante sobre el campo de juego. Inversionistas ineficientes: Manchester United (-4) se encuentra entre los más improductivos de la liga según este criterio, si se tienen en cuenta los puntos y los trofeos ganados.

(-4) se encuentra entre los más improductivos de la liga según este criterio, si se tienen en cuenta los puntos y los trofeos ganados. Aston Villa (+8), Wolves (+4) y Everton (+4) también superan las expectativas al tomar en cuenta sus niveles de gasto.

(+8), (+4) y (+4) también superan las expectativas al tomar en cuenta sus niveles de gasto. Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2) y West Ham (-2) no lograron que el gasto se correspondiera con los rendimientos deportivos.

(-1), (-1), (-2), (-2) y (-2) no lograron que el gasto se correspondiera con los rendimientos deportivos. Bournemouth (-6), Burnley (-8) y Nottingham Forest (-9) registran las puntuaciones de eficiencia más bajas del índice.

Metodología

Squawka clasificó a cada club elegible en función de dos pilares : 1) Gasto neto y 2) Rendimiento (puntos de la liga más puntos de trofeos , en el que los trofeos son ponderados según su reputación y dificultad ).

: 1) y 2) (puntos de la liga más , en el que los trofeos son ). Índice Moneyball = clasificación de rendimiento menos clasificación de gasto neto. Un valor positivo representa un rendimiento superior; un valor negativo indica un rendimiento inferior en comparación con el gasto .

= . Alcance: abarca las últimas cinco temporadas , incluida la 2025/26 e incluye 21 clubes con al menos tres temporadas en este periodo. .

abarca las últimas , incluida la . Fuentes: Transfermarkt para las cifras de los traspasos; el total de puntos es correcto al 20 de noviembre de 2025.

Comentario

"Los aficionados hablan del gasto neto, pero la verdadera medida es el retorno de la inversión", afirmó Tom Dutton, director de Contenido de Squawka. "Nuestro índice Moneyball compara los gastos de los traspasos con los puntos y trofeos para mostrar qué clubes obtienen el mayor rendimiento del fichaje de jugadores".

Lea el análisis completo

Consulte la lista completa del índice aquí: Clubes de la Premier League clasificados según el índice Moneyball: cómo se compara el rendimiento con el gasto neto.

Acerca de Squawka

Squawka es una marca de medios de comunicación de fútbol que ofrece noticias, análisis basados en datos, estadísticas en vivo y artículos sobre la Premier League, la Champions League y las principales competencias del mundo.

