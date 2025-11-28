Squawka publie le Moneyball Index : un classement qui mesure l’efficacité des clubs de Premier League à convertir leurs dépenses de transferts en résultats sur le terrain.

LONDRES, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Moneyball Index de Squawka classe les clubs de Premier League sur les cinq dernières saisons (y compris 2025/26) selon l’efficacité avec laquelle ils transforment leur dépense nette de transferts en performance sportive. Le classement couvre 21 équipes ayant participé à au moins trois saisons sur la période.

Principales conclusions

Le Moneyball Index met en lumière Manchester United comme l’un des clubs les moins efficaces du championnat en termes de dépenses, au regard des points obtenus et des trophées remportés. À l’inverse, Manchester City et Liverpool affichent les meilleurs résultats par rapport à leur investissement en transferts. Brighton, reconnu pour générer d’importants bénéfices grâce à sa stratégie de recrutement, domine le classement.

En tête du classement : Brighton (+10) occupe la 1re place en matière d’efficacité.

(+10) occupe la 1re place en matière d’efficacité. Manchester City (+6) et Liverpool (+4) ont converti leur dépense nette en un succès durable sur le terrain.

(+6) et (+4) ont converti leur dépense nette en un succès durable sur le terrain. Dépenses inefficaces : Manchester United (-4) figure parmi les clubs les moins performants selon cette mesure, une fois pris en compte les points et les trophées.

(-4) figure parmi les clubs les moins performants selon cette mesure, une fois pris en compte les points et les trophées. Aston Villa (+8), Wolverhampton (+4), et Everton (+4) surpassent également les attentes au regard de leurs niveaux de dépenses.

(+8), (+4), et (+4) surpassent également les attentes au regard de leurs niveaux de dépenses. Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2), et West Ham (-2) n’ont pas obtenu de résultats à la hauteur de leurs investissements.

(-1), (-1), (-2), (-2), et (-2) n’ont pas obtenu de résultats à la hauteur de leurs investissements. Bournemouth (-6), Burnley (-8), et Nottingham Forest (-9) enregistrent les scores d’efficacité les plus faibles de l’Index.

Méthodologie

Squawka a classé chaque club admissible selon deux piliers : 1) la dépense nette et 2) la performance (points en championnat plus points de trophées , pondérés selon la réputation et la difficulté du trophée ).

: 1) la et 2) la (points en championnat plus , ). Moneyball Index = classement Performance moins classement Dépense nette. Un résultat positif indique une surperformance ; un résultat négatif indique une sous-performance par rapport aux dépenses.

= Portée : sur les cinq dernières saisons , dont 2025/26, avec 21 clubs ayant participé à au moins trois saisons sur la période .

sur les , dont . Sources : données de transferts issues de Transfermarkt ; total de points arrêté au 20 novembre 2025.

Commentaire

« Les fans parlent de dépense nette, mais le véritable indicateur est le retour sur investissement », a expliqué Tom Dutton, responsable du contenu chez Squawka. « Notre Moneyball Index met en balance les dépenses de transferts avec les points et les trophées pour montrer quels clubs tirent le meilleur parti de leur recrutement. »

Lire l’analyse dans son intégralité

Consultez l’intégralité de l’Index ici : Premier League clubs ranked by Moneyball Index: How performance stacks up against net spend. (Classement des clubs de Premier League selon le Moneyball Index : comment la performance se compare à la dépense nette.)

À propos de Squawka

Squawka est un média spécialisé dans le football qui propose des actualités, des analyses basées sur des données, des statistiques en direct et des reportages sur la Premier League, la Ligue des champions et les principales compétitions internationales.

Contact : squawka@onetwentygroup.com