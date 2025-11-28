Squawka מפרסמת את Moneyball Index: דירוג מידת ההצלחה של מועדוני הפרמייר ליג בהמרת ההוצאות על העברות שחקנים לתוצאות על המגרש

לונדון, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moneyball Index של Squawka מדרג מועדוני פרמייר ליג מחמש העונות האחרונות (כולל 2025/26) לפי מידת היעילות בה הם הופכים את ההוצאות נטו על העברות שחקנים לביצועים על המגרש. הדירוג מציג 21 קבוצות שהופיעו בליגה בשלוש עונות לפחות

ממצאים מרכזיים

Moneyball Index שם דגש על מנצ'סטר יונייטד כאחת הקבוצות הכי פחות יעילות בליגה מבחינת הוצאות, בהתבסס על ההצלחה של לצבור נקודות ולזכות בגביעים. לעומת זאת, מנצ'סטר סיטי וליברפול השיגו את ההצלחה הרבה ביותר באופן יחסי להוצאות שלהן בשוק ההעברות. ברייטון, הידועה בייצור רווחים משמעותיים באמצעות אסטרטגיית הגיוס שלה, מובילה את המדד.

מובילת המדד: ברייטון (10+) מדורגת במקום הראשון מבחינת יעילות.

מנצ'סטר סיטי (6+) ו ליברפול (4+) תרגמו את ההוצאות נטו שלהן להצלחה עקבית על המגרש.

הוצאות באופן לא יעיל : מנצ'סטר יונייטד (4-) היא מהקבוצות הכי לא יעילות בליגה לפי מדד זה, כאשר לוקחים בחשבון הצלחה בצבירת נקודות וזכייה בגביעים.

גם אסטון וילה (8+), וולבס (+4) ו אברטון (4+) עלו על הציפיות בהתחשב ברמת ההוצאות שלהן.

ארסנל (1-), צ'לסי (1-), טוטנהאם (2-), ניוקאסל (2-) וכן ווסטהאם (2-) לא הצליחו להמיר את ההוצאות לתוצאות על המגרש.

בורנמות' (6-), ברנלי (8-) ו נוטינגהאם פורסט (9-) רושמות את ציוני היעילות הנמוכים ביותר במדד.

מתודולוגיה

Squawka דירגה כל מועדון זכאי לפי שני עמודי תווך : 1) הוצאה נטו ו-2) ביצועים (צבירת נקודות ליגה ועוד נקודות גביע , כאשר הגביעים משוקללים לפי מוניטין וקושי ).

Moneyball Index = דירוג ביצועים פחות דירוג הוצאות נטו . ערך חיובי מציין ביצועים גבוהים ; ערך שלילי מציין ביצועים נמוכים לעומת הוצאות .

היקף : מכסה את חמש העונות האחרונות, כולל 2025/26 , וכולל 21 מועדונים עם לפחות שלוש עונות במסגרת הזמן הזו .

מקורות: Transfermarkt לנתוני העברות; סך הנקודות נכון ל-20 בנובמבר 2025 .

תגובה

"מעריצים מדברים על הוצאה נטו, אבל החזר על ההשקעה הוא המדד האמיתי," אמר טום דאטון (Tom Dutton), מנהל תחום התוכן ב- Squawka. "מדד המוניבול שלנו שוקל את הוצאות ההעברות מול נקודות וגביעים כדי להראות אילו מועדונים מפיקים את הערך הרב ביותר מהגיוס."

קראו את הניתוח המלא

צפו במדד המלא כאן: מועדוני הפרמייר ליג מדורגים לפי מדד מוניבול: כיצד הביצועים משתווים להוצאה נטו.

אודות Squawka

Squawka היא מותג מדיה בכדורגל המספקת חדשות, ניתוח מונחה נתונים, סטטיסטיקות חיות ותכנים ברחבי הפרמייר ליג, ליגת האלופות ותחרויות עולמיות גדולות.

