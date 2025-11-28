Squawka merilis Moneyball Index: peringkat yang menunjukkan seberapa efisien klub-klub Premier League dalam mengubah belanja transfer menjadi hasil di lapangan

LONDON, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moneyball Index milik Squawka memberikan peringkat pada klub-klub Premier League dari lima musim terakhir (termasuk 2025/26) berdasarkan tingkat efisiensi klub tersebut dalam mengubah belanja transfer bersih menjadi performa di atas lapangan. Peringkat ini mencakup 21 tim yang telah tampil setidaknya dalam 3 musim.

Temuan Utama

Moneyball Index menyoroti Manchester United sebagai salah satu klub dengan efisiensi belanja terendah di Premier League, berdasarkan perolehan poin dan keberhasilan merebut trofi. Di sisi lain, Manchester City dan Liverpool menorehkan kesuksesan tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah belanja transfer. Brighton, yang dikenal menghasilkan laba signifikan melalui strategi rekrutmen mereka, menempati peringkat teratas dalam indeks tersebut.

Puncak Peringkat dalam Indeks: Brighton (+10) menempati peringkat No. 1 dari segi efisiensi.

(+10) menempati peringkat No. 1 dari segi efisiensi. Manchester City (+6) dan Liverpool (+4) berhasil mengonversi belanja bersih mereka menjadi performa yang secara konsisten bagus di atas lapangan.

(+6) dan (+4) berhasil mengonversi belanja bersih mereka menjadi performa yang secara konsisten bagus di atas lapangan. Klub tidak efisien: Manchester United (-4) masuk dalam daftar klub paling tidak efisien di liga menurut ukuran ini, setelah mempertimbangkan perolehan poin dan keberhasilan meraih trofi.

(-4) masuk dalam daftar klub paling tidak efisien di liga menurut ukuran ini, setelah mempertimbangkan perolehan poin dan keberhasilan meraih trofi. Aston Villa (+8), Wolves (+4), dan Everton (+4) juga melampaui ekspektasi dari segi tingkat belanja mereka.

(+8), (+4), dan (+4) juga melampaui ekspektasi dari segi tingkat belanja mereka. Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2), dan West Ham (-2) belum mampu menyelaraskan besarnya belanja dengan hasil yang yang terlihat di lapangan.

(-1), (-1), (-2), (-2), dan (-2) belum mampu menyelaraskan besarnya belanja dengan hasil yang yang terlihat di lapangan. Bournemouth (-6), Burnley (-8), dan Nottingham Forest (-9) mencatat skor efisiensi terendah dalam Indeks tersebut.

Metodologi

Squawka memberikan peringkat ke setiap klub yang memenuhi syarat berdasarkan dua komponen : 1) Belanja Bersih dan 2) Performa (poin liga ditambah poin trofi , dengan trofi diberi bobot berdasarkan reputasi dan tingkat kesulitan ).

: 1) dan 2) (poin liga ditambah , dengan trofi ). Moneyball Index = Peringkat Performa dikurangi peringkat Belanja Bersih. Nilai positif berarti performa melebihi ekspektasi; nilai negatif menunjukkan performa lebih rendah dibandingkan belanja .

= . Cakupan: Mencakup lima musim terakhir, termasuk 2025/26, dan melibatkan 21 klub yang tampil selama setidaknya tiga musim dalam rentang waktu tersebut .

Mencakup terakhir, termasuk . Sumber: Transfermarkt untuk data transfer; total poin benar per 20 November 2025.

Komentar

"Penggemar membahas belanja bersih, padahal ukuran sebenarnya adalah laba atas investasi," ujar Tom Dutton, Kepala Konten di Squawka. "Moneyball Index kami membandingkan belanja transfer dengan perolehan poin dan trofi untuk mengungkap klub mana yang paling efektif mendapatkan nilai maksimal dari rekrutmen mereka."

Tentang Squawka

Squawka adalah merek media sepak bola yang menyajikan berita, analisis berbasis data, statistik langsung, dan berbagai fitur mengenai Premier League, Champions League, serta kompetisi global utama lainnya.

