スクオーカ、プレミアリーグのクラブが移籍金をどれだけピッチ上の成績につなげられるかを示すランキング、「マネーボール指数」を発表

ロンドン発, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スクオーカ (Squawka) のマネーボール指数 (Moneyball Index) は、プレミアリーグ (Premier League) クラブを、過去5シーズン (2025/26シーズンを含む) にわたり、移籍金をいかに効率的にピッチ上での成功へと変換しているかによってランク付けしている。 このランキングは、最少3シーズンで出場した21チームを対象としている。

主な調査結果

マネーボール指数では、マンチェスター・ユナイテッド (Manchester United) が、獲得ポイントとトロフィー獲得成功に基づき同リーグで最も支出効率の悪いチームのひとつであることを浮き彫りにした。 対照的に、マンチェスター・シティ (Manchester City) とリバプール (Liverpool) は移籍金を最も効率良く成功に繋げている。 選手獲得戦略によって大きな利益を生み出していることで知られているブライトン (Brighton) は、この指数のトップとなっている。

同指数のトップ: ブライトン (+10) が効率性で1位。

(+10) が効率性で1位。 マンチェスター・シティ (+6) と リバプール (+4) は、純支出をピッチ上での一貫した成功につなげている。

(+6) と (+4) は、純支出をピッチ上での一貫した成功につなげている。 支出効率が悪いクラブ: マンチェスター・ユナイテッド (-4) は、獲得ポイントとトロフィー獲得成功を考慮すると、この尺度では同リーグで最も非効率的なチームのひとつである。

(-4) は、獲得ポイントとトロフィー獲得成功を考慮すると、この尺度では同リーグで最も非効率的なチームのひとつである。 アストン・ヴィラ (Aston Villa) (+8)、 ウルブス (Wolves) (+4)、 エバートン (Everton) (+4) も、支出レベルを考慮すると、予想を上回る成果を上げている。

(+8)、 (+4)、 (+4) も、支出レベルを考慮すると、予想を上回る成果を上げている。 アーセナル (Arsenal) (-1)、 チェルシー (Chelsea) (-1)、 トッテナム (Tottenham) (-2)、 ニューカッスル (Newcastle) (-2)、 ウェストハム (West Ham) (-2) は、支出に見合うピッチ上の成果を達成していない。

(-1)、 (-1)、 (-2)、 (-2)、 (-2) は、支出に見合うピッチ上の成果を達成していない。 ボーンマス (Bournemouth) (-6)、バーンリー (Burnley) (-8)、ノッティンガム・フォレスト (Nottingham Forest) (-9) は、この指数で最低の効率性を記録している。

調査方法

スクオーカは、各対象クラブを以下の 2つの基準 でランク付けした: 1) 純支出 、2) パフォーマンス (リーグポイント + 評判と難易度で加重したトロフィーポイント )。

でランク付けした: 1) 、2) (リーグポイント + )。 マネーボール指数 = パフォーマンスランクから純支出ランクを差し引きした数値。 正の値は支出を上回るパフォーマンスを意味し、負の値は支出を下回るパフォーマンスを示す 。

= 。 対象範囲: 2025/26 シーズンを含む過去 5シーズン を対象とし、この期間内に最少 3 シーズン参加した21クラブが含まれた 。

5シーズン 。 出所: 移籍金の数値はトランスファーマーケット (Transfermarkt)、ポイント合計は2025年11月20日時点のもの。

コメント

スクオーカのコンテンツ責任者であるトム・ダットン (Tom Dutton) は次のように述べている。「ファンは純支出額について議論しますが、投資収益率こそが本当の尺度なのです。」 「当社のマネーボール指数は、移籍金とポイントおよびトロフィー獲得を比較し、どのクラブが獲得した選手から最大の価値を引き出しているかを示しています。」

分析全文を読む

指数全データはこちらから閲覧可能: マネーボール指数によるプレミアリーグのクラブランキング: 純支出額に対するパフォーマンス (Premier League clubs ranked by Moneyball Index: How performance stacks up against net spend.)

スクオーカについて

スクオーカは、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、その他主要な国際大会に関するニュース、データ分析、ライブ統計、特集記事を発信するサッカーメディアブランドである。

問い合わせ先: squawka@onetwentygroup.com