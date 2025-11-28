Squawka melancarkan Indeks Moneyball: menilai kecekapan kelab Liga Perdana menukar perbelanjaan perpindahan kepada keputusan di padang

LONDON, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indeks Moneyball Squawka menyenaraikan kelab Liga Perdana bagi lima musim lalu (termasuk 2025/26) berdasarkan sejauh mana mereka secara efisien menukar perbelanjaan perpindahan bersih kepada prestasi di atas padang. Pemeringkatan ini merangkumi 21 pasukan yang telah tampil sekurang-kurangnya dalam tiga musim.

Penemuan Utama

Indeks Moneyball menonjolkan Manchester United sebagai salah satu kelab yang paling kurang efisien dalam perbelanjaan, berdasarkan jumlah mata yang diraih serta kejayaan memenangi trofi. Sebaliknya, Manchester City dan Liverpool muncul sebagai kelab yang paling berjaya jika dibandingkan dengan jumlah perbelanjaan perpindahan mereka. Brighton, yang terkenal dengan strategi pengambilan pemain yang menjana keuntungan besar, menduduki tangga teratas dalam indeks.

Teratas dalam Indeks: Brighton (+10) berada di kedudukan No. 1 dari segi kecekapan.

(+10) berada di kedudukan No. 1 dari segi kecekapan. Manchester City (+6) dan Liverpool (+4) telah berjaya menukar perbelanjaan bersih mereka kepada kejayaan yang konsisten di atas padang.

(+6) dan (+4) telah berjaya menukar perbelanjaan bersih mereka kepada kejayaan yang konsisten di atas padang. Pembelanja tidak efisien: Manchester United (-4) merupakan antara kelab yang paling tidak efisien dalam liga mengikut ukuran ini apabila mengambil kira jumlah mata serta kejayaan memenangi trofi.

(-4) merupakan antara kelab yang paling tidak efisien dalam liga mengikut ukuran ini apabila mengambil kira jumlah mata serta kejayaan memenangi trofi. Mengambil kira tahap perbelanjaan mereka, Aston Villa (+8), Wolves (+4) dan Everton (+4) turut mengatasi jangkaan.

(+8), (+4) dan (+4) turut mengatasi jangkaan. Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2) dan West Ham (-2) tidak berjaya menjadikan tahap perbelanjaan mereka sepadan dengan keputusan di atas padang.

(-1), (-1), (-2), (-2) dan (-2) tidak berjaya menjadikan tahap perbelanjaan mereka sepadan dengan keputusan di atas padang. Bournemouth (-6), Burnley (-8) dan Nottingham Forest (-9) mencatatkan skor kecekapan paling rendah dalam Indeks.

Metodologi

Squawka menilai setiap kelab yang layak berdasarkan dua tonggak : 1) Perbelanjaan Bersih dan 2) Prestasi (mata liga ditambah mata trofi , dengan trofi diwajarkan mengikut reputasi dan tahap kesukaran ).

: 1) dan 2) (mata liga ditambah , dengan trofi ). Indeks Moneyball = Kedudukan Prestasi tolak kedudukan Perbelanjaan Bersih. Nilai positif menunjukkan prestasi melebihi jangkaan; manakala nilai negatif menandakan prestasi yang lebih rendah berbanding tahap perbelanjaan .

= . Skop: Merangkumi lima musim lalu, termasuk 2025/26 dan melibatkan 21 kelab dengan penyertaan sekurang-kurangnya tiga musim dalam tempoh ini .

Merangkumi lalu, termasuk . Sumber: Transfermarkt bagi angka perpindahan; jumlah mata adalah tepat setakat 20 November 2025.

Komen

"Peminat sering membincangkan perbelanjaan bersih, tetapi pulangan pelaburan adalah ukuran sebenar," kata Tom Dutton, Ketua Kandungan di Squawka. "Indeks Moneyball kami menilai perbelanjaan perpindahan berbanding mata dan trofi untuk menunjukkan kelab mana yang memperoleh nilai tertinggi daripada strategi pengambilan pemain."

Lihat keseluruhan indeks di sini: Pemeringkatan kelab Liga Perdana mengikut Indeks Moneyball: Bagaimana prestasi dibandingkan dengan perbelanjaan bersih.

Perihal Squawka

Squawka ialah jenama media bola sepak yang menyampaikan berita, analisis berasaskan data, statistik langsung dan pelbagai ciri merentasi Liga Perdana, Liga Juara-Juara, serta kejohanan utama dunia.

