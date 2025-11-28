Squawka divulga o Índice Moneyball: um ranking sobre quão bem os clubes da Premier League convertem seus gastos com transferências em resultados em campo

LONDRES, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Índice Moneyball da Squawka classifica os clubes da Premier League das últimas cinco temporadas (incluindo 2025/26) de acordo com a eficiência com que transformam seus gastos líquidos com transferências em desempenho dentro de campo. O ranking abrange 21 equipes que tenham participado de pelo menos 3 temporadas.
Conclusões Principais
O índice Moneyball destaca o Manchester United como um dos menos eficientes em gastos da liga, com base nos pontos conquistados e no número de troféus. Em contraste, Manchester City e Liverpool obtiveram o maior sucesso em relação aos gastos com transferências. O Brighton, conhecido por gerar lucros significativos com sua estratégia de recrutamento, lidera o índice.
- No topo do índice: Brighton (+10) ocupa o 1º lugar em eficiência.
- Manchester City (+6) e Liverpool (+4) traduziram seu investimento líquido em sucesso constante em campo.
- Gastos ineficientes: o Manchester United (-4) está entre os mais ineficientes da liga por esta medida, considerando pontos e número de troféus.
- Aston Villa (+8), Wolves (+4) e Everton (+4) também superam as expectativas considerando seus níveis de gastos.
- Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2) e West Ham (-2), por sua vez, não corresponderam aos gastos com os resultados obtidos em campo.
- Bournemouth (-6), Burnley (-8) e Nottingham Forest (-9) registraram as pontuações de eficiência mais baixas no Índice.
Metodologia
- Squawka classificou cada clube elegível em dois pilares: 1) Gasto Líquido e 2) Desempenho (pontos da liga mais pontos de troféu, com os troféus sendo ponderados pela reputação e pela dificuldade).
- Índice Moneyball = Classificação de desempenho menos classificação de gastos líquidos. Um valor positivo indica desempenho acima da média; um valor negativo, desempenho abaixo da média em relação ao gasto.
- Escopo: abrange as últimas cinco temporadas, incluindo 2025/26, e inclui 21 clubes com pelo menos três temporadas nesse período.
- Fontes: Transfermarkt para números de transferências; total de pontos correto em 20 de novembro de 2025.
Comentário
“Os fãs discutem o gasto líquido, mas o retorno sobre o investimento é a verdadeira medida”, declarou Tom Dutton, chefe de conteúdo da Squawka. “Nosso Índice Moneyball estabelece uma comparação entre os gastos com transferências e os pontos e troféus para mostrar quais clubes extraem o máximo valor de suas contratações.”
Leia a análise na íntegra
Confira o índice completo aqui: Clubes da Premier League classificados pelo Índice Moneyball: Como o desempenho se compara ao gasto líquido.
Sobre a Squawka
A Squawka é uma marca de mídia fubebolística que fornece notícias, análises baseadas em dados, estatísticas ao vivo, além de recursos sobre a Premier League, a Liga dos Campeões e as principais competições globais.
