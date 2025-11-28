伦敦, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka 的 Moneyball 指数对过去五个赛季（含 2025/26 赛季）各英超俱乐部将净转会支出转化为赛场表现的效益进行排名。 该排名涵盖了至少连续参与 3 个赛季的 21 支英超球队。

报告核心发现：

Moneyball 指数显示在积分和奖杯表现上，曼联是联赛中支出效益最低的球队之一。 对比之下，曼城和利物浦在转会支出与赛场表现的匹配度上最为出色。 布莱顿凭借高效引援策略获得可观收益，在指数中位居榜首。

指数榜首：布莱顿 (+10) 以卓越效益荣登第一。

(+10) 以卓越效益荣登第一。 曼城 (+6) 和 利物浦 (+4) 将净支出成功转化为持续赛场佳绩。

(+6) 和 (+4) 将净支出成功转化为持续赛场佳绩。 低效球队： 曼联 (-4) 在积分和奖杯成就方面表现不佳，是联赛中最低效的球队之一。

(-4) 在积分和奖杯成就方面表现不佳，是联赛中最低效的球队之一。 考虑到支出水平， 阿斯顿维拉 (+8)、 狼队 (+4) 和 埃弗顿 (+4) 的表现均超出预期。

(+8)、 (+4) 和 (+4) 的表现均超出预期。 阿森纳 (-1)、 切尔西 (-1)、 托特纳姆 (-2)、 纽卡斯尔 (-2) 和 西汉姆 (-2) 的支出与赛场表现不符。

(-1)、 (-1)、 (-2)、 (-2) 和 (-2) 的支出与赛场表现不符。 伯恩茅斯 (-6)、伯恩利 (-8) 和 诺丁汉森林 (-9) 在该指数中效益得分最低。

研究方法

Squawka 从 两个维度 对符合条件的俱乐部进行了排名：1) 净支出 ；2) 赛场表现 （联赛积分加上 奖杯积分 ，奖杯 按声誉和比赛难度加权 ）。

对符合条件的俱乐部进行了排名：1) ；2) （联赛积分加上 ，奖杯 ）。 Moneyball 指数 = 赛场表现排名减去净支出排名。 正值表示超额完成目标；负值则意味着相对于支出表现不佳 。

= 。 适用范围： 覆盖过去 五个赛季 （含 2025/26 赛季），包括 21 家在此时间范围内至少三个赛季参赛的俱乐部 。

覆盖过去 （含 。 来源：转会数据来自 Transfermarkt；积分数据截至 2025 年 11 月 20 日。

评语

“粉丝们关注净支出，但投资回报率才是衡量俱乐部真正价值的关键。”Squawka 内容总监 Tom Dutton 表示， “我们的 Moneyball 指数将转会支出与积分和奖杯成绩进行对比，显示哪些俱乐部在引援上获得了最大回报。”

阅读完整分析

点此查看完整指数：各英超俱乐部 Moneyball 指数排名——赛场表现与净转会支出对比。

关于 Squawka

Squawka 是一家足球媒体品牌，主要围绕英超、欧冠及全球各大顶级赛事，提供新闻报道、数据驱动的分析、实时统计数据与专题内容。

