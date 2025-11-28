Squawka 发布 Moneyball 指数：对各英超俱乐部将转会支出转化为赛场表现的效益进行排名

伦敦, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka 的 Moneyball 指数对过去五个赛季（含 2025/26 赛季）各英超俱乐部将净转会支出转化为赛场表现的效益进行排名。 该排名涵盖了至少连续参与 3 个赛季的 21 支英超球队。
报告核心发现：
Moneyball 指数显示在积分和奖杯表现上，曼联是联赛中支出效益最低的球队之一。 对比之下，曼城和利物浦在转会支出与赛场表现的匹配度上最为出色。 布莱顿凭借高效引援策略获得可观收益，在指数中位居榜首。
- 指数榜首：布莱顿 (+10) 以卓越效益荣登第一。
- 曼城 (+6) 和 利物浦 (+4) 将净支出成功转化为持续赛场佳绩。
- 低效球队：曼联 (-4) 在积分和奖杯成就方面表现不佳，是联赛中最低效的球队之一。
- 考虑到支出水平，阿斯顿维拉 (+8)、狼队 (+4) 和 埃弗顿 (+4) 的表现均超出预期。
- 阿森纳 (-1)、切尔西 (-1)、托特纳姆 (-2)、纽卡斯尔 (-2) 和 西汉姆 (-2) 的支出与赛场表现不符。
- 伯恩茅斯 (-6)、伯恩利 (-8) 和 诺丁汉森林 (-9) 在该指数中效益得分最低。
研究方法
- Squawka 从两个维度对符合条件的俱乐部进行了排名：1) 净支出；2) 赛场表现（联赛积分加上奖杯积分，奖杯按声誉和比赛难度加权）。
- Moneyball 指数= 赛场表现排名减去净支出排名。 正值表示超额完成目标；负值则意味着相对于支出表现不佳。
- 适用范围：覆盖过去五个赛季（含 2025/26 赛季），包括 21 家在此时间范围内至少三个赛季参赛的俱乐部。
- 来源：转会数据来自 Transfermarkt；积分数据截至 2025 年 11 月 20 日。
评语
“粉丝们关注净支出，但投资回报率才是衡量俱乐部真正价值的关键。”Squawka 内容总监 Tom Dutton 表示， “我们的 Moneyball 指数将转会支出与积分和奖杯成绩进行对比，显示哪些俱乐部在引援上获得了最大回报。”
阅读完整分析
点此查看完整指数：各英超俱乐部 Moneyball 指数排名——赛场表现与净转会支出对比。
关于 Squawka
Squawka 是一家足球媒体品牌，主要围绕英超、欧冠及全球各大顶级赛事，提供新闻报道、数据驱动的分析、实时统计数据与专题内容。
联系方式：squawka@onetwentygroup.com