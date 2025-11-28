Squawka 發佈 Moneyball Index：評估英超球會將轉會開支轉化為場上表現的成效排名

倫敦, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka 的 Moneyball Index 根據過去五季（包括 2025/26 球季）的數據，就淨轉會支出轉化為場上表現的效益而對英超球會進行排名。 此排名涵蓋在此期間至少有三個球季屬於英超的 21 支球隊。

主要調查結果

根據積分及錦標成就，Moneyball Index 顯示曼聯是聯賽中其中一個支出效益最低的球會。 相比之下，曼城和利物浦在轉會支出及競技成就方面的效益最高。 白禮頓憑著透過招募策略創造可觀利潤而見稱，所以位居這個指數的榜首。

指數榜首：白禮頓 (+10) 在效益方面位列第一。

(+10) 在效益方面位列第一。 曼城 (+6) 及 利物浦 (+4) 成功將淨支出轉化為持續的場上佳績。

(+6) 及 (+4) 成功將淨支出轉化為持續的場上佳績。 低效益支出者是曼聯 (-4)，計入積分及錦標成就後，曼聯按此標準是英超其中一個效益最低的球會。

(-4)，計入積分及錦標成就後，曼聯按此標準是英超其中一個效益最低的球會。 按支出水平的角度， 阿士東維拉 (+8)、 狼隊 (+4) 和 愛華頓 (+4) 的表現同樣令人眼前一亮。

(+8)、 (+4) 和 (+4) 的表現同樣令人眼前一亮。 阿仙奴 (-1)、 車路士 (-1)、 熱刺 (-2)、 紐卡素 (-2) 及 韋斯咸 (-2) 的支出未能轉化為相應的場上戰績。

(-1)、 (-1)、 (-2)、 (-2) 及 (-2) 的支出未能轉化為相應的場上戰績。 般尼茅夫 (-6)、般尼 (-8) 及諾定咸森林 (-9) 在指數中錄得最低效益評分。

研究方法

Squawka 對合資格球會進行排名是根據 兩大核心範疇 ：1) 淨支出 及 2) 表現 （聯賽積分加上 錦標積分 ，其中錦標 按聲譽及難度而加權 ）。

：1) 及 2) （聯賽積分加上 ，其中錦標 ）。 Moneyball Index = 表現排名減去淨支出排名。 正值代表效果超出預期；負值代表效果未達支出應有水平 。

= 。 範圍： 涵蓋過去 五個球季 ，當中包括 2025/26 ，列入在此期間至少參與三個英超球季的 21 間球會 。

涵蓋過去 ，當中包括 。 資料來源：Transfermarkt 提供轉會數據；積分總數截至 2025 年 11 月 20 日。

評論

Squawka 內容總監 Tom Dutton 表示：「球迷經常談論淨支出，但其實投資回報才是真正指標。 Moneyball Index 將轉會開支與積分及錦標進行對比，揭示哪些球會從球員招募中取得最大效益。」

