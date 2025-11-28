Demande de Report de la Tenue de L’assemblée Générale

Auplata Mining Group (AMG), informe le marché du report de la tenue de son assemblée générale annuelle.

À ce jour :

- Les comptes sociaux 2024 ont été préparés et finalisés en interne et transmis aux commissaires aux comptes, qui ont formulé certaines demandes d’ajustements, notamment sur les provisions.

- Les comptes consolidés de l’exercice 2024 sont en cours de finalisation, leur clôture étant principalement retardée par deux difficultés déjà exposées dans la Deuxième Requête: 1. Suite à la démission du commissaire aux comptes péruvien d'AMG Pérou en juin 2025, la Société a fait le choix, de procéder à son remplacement et de confi er la certifi cation des comptes d'AMG Pérou au Cabinet VAG. Cette nomination permet d’eff ectuer les travaux de contrôle un demandé par les commissaires du Groupe. Ces changements intervenus en pleine période de préparation des comptes d'AMG Pérou ont fait prendre du retard à la fi nalisation et la certifi cation de ses comptes 2024. Ce retard s’est ensuite répercuté sur le calendrier de préparation des comptes consolidés du Groupe.

2. Par ailleurs, AMG demeure dans l’attente d’informations nécessaires à l’établissement d’une situation comptable à la date de déconsolidation du segment "Maroc", condition préalable au respect des normes IFRS. Ce point continue de retarder la consolidation. Malgré de nombreuses démarches formelles et informelles (courriels, remises en mains propres, mises en demeure, relances), la Société n’a jamais reçu les éléments comptables nécessaires a l’établissement d’une situation fiable et transparente de la CMT dans le cadre de son périmètre de consolidation.

Cette carence persistante empêche AMG d’arrêter ses comptes consolidés dans le respect des normes IFRS de manière sincère, régulière et conforme. La situation comptable de sortie de périmètre de la CMT constitue un préalable indispensable à l’établissement de comptes consolidés fi ables. Son absence a entraîné un nouveau retard indépendant de la volonté d’AMG, malgré toutes les diligences engagées.

En dépit de ces démarches, AMG n’est pas, à ce jour, en mesure de fi naliser ses comptes consolidés dans un délai permettant aux Commissaires aux comptes d’achever leurs travaux et établir leurs rapports préalablement à une assemblée générale le 31 décembre 2025.

Compte tenu de ces éléments et de l’absence de décision du Tribunal sur la Deuxième Requête, AMG a donc présenté, le 24 novembre 2025, une nouvelle requête visant à obtenir un délai additionnel pour la tenue de son assemblée générale annuelle, jusqu’au 30 juin 2026.

Indépendamment des points mentionnés ci-dessus relatifs à l'obtention des informations nécessaires à la fi nalisation de ses comptes consolidés, la Société précise que cela demeure sans incidence sur sa capacité opérationnelle ou fi nancière.

Par ailleurs, la Société indique être en contact avec Euronext afin d’échanger sur les modalités et les suites de la décision publiée le 30 octobre 2025 relative à la radiation d’AMG au 31 décembre 2025. Ces échanges se poursuivent dans un esprit de transparence et de coopération, conformément au cadre règlementaire applicable.

Pièce jointe