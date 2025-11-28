SKEL fjárfestingafélag hf.: Hlutafjárútboði Dranga hf. er lokið

SKEL fjárfestingafélag hf. tilkynnti 18. júlí 2025 að uppgjöri vegna kaupa á hlutafé í Samkaupum væri lokið. Í kjölfarið hófu Drangar hf., móðurfélag Orkunnar, Lyfjavals og Samkaupa, starfsemi. Undanfarnar vikur hefur félagið verið kynnt fagfjárfestum sem fjárfestingakostur vegna aukningar hlutafjár.
Borist hafa undirrituð áskriftarloforð að fjárhæð 3,6 milljarða króna, en markmiðið var að safna 3 milljörðum króna. Samhliða nýtti Íslandsbanki hf. kauprétt sem bankinn hafði vegna sölutryggingar og SKEL rétt til skuldbreytingar láns og seldu til fjárfesta.
Verð í hlutafjáraukningunni er 12 krónur á hlut, sem jafngildir 24,3 milljarða króna virði hlutafjár, fyrir hlutafjáraukningu. Útgáfa hlutafjár og uppgjör viðskipta er áætlað 9. desember nk.
Fjárfestahópurinn samanstendur af innlendum stofnana- og fagfjárfestum, sem og öðrum einkafjárfestum. Í tengslum við útboðið var samþykktur hluthafasamningur sem mælir fyrir um helstu áherslur í stjórnun og rekstri félagsins fram að skráningu í Kauphöll árið 2027.
Að loknu útboði nemur eignarhlutur SKEL í félaginu 61% af útgefnu hlutafé. Virði hlutar SKEL miðað við útboðsgengi er 17,1 milljarðar króna.
Umsjónaraðili útboðsins var Íslandsbanki hf., sem jafnframt sölutryggði útboðið. Söluráðgjöf var í höndum fyrirtækjaráðgjafar Fossa fjárfestingabanka hf. og lögfræðileg ráðgjöf í höndum BBA//Fjeldco.
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason, forstjóri SKEL:
„Að loknu vel heppnuðu hlutafjárútboði erum við sem hluthafar bjartsýn á að félagið sé vel fjármagnað til að hrinda í framkvæmd þeim rekstrarúrbótum sem nauðsynlegar eru hjá Samkaupum. Við sjáum nú þegar að breyttar áherslur í rekstri verslana eru að mælast vel fyrir hjá neytendum og að félaginu hefur tekist að hagræða í rekstri. Það er okkar vilji og von að svo verði áfram. Þessi ánægjulega niðurstað útboðsins styður vel við framtíðasýn Dranga og áform félagsins um skráningu á markað á árinu 2027.“
Frekari upplýsingar veitir Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason, forstjóri SKEL fjarfestar@skel.is